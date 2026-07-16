Tập đoàn FLC đề xuất về hai dự án sân bay tại tỉnh Gia Lai

Cùng đó, Tập đoàn FLC đề nghị các cơ quan liên quan tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, làm việc với các đơn vị có liên quan, hoàn thiện hồ sơ và phương án đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

Trong quá trình xem xét chủ trương và lựa chọn phương án đầu tư đối với hai cảng hàng không, Tập đoàn FLC mong muốn đề xuất của doanh nghiệp được cân nhắc trên cơ sở kinh nghiệm đầu tư tại địa phương, những đóng góp đã thực hiện và nguyện vọng của UBND tỉnh Gia Lai, qua đó bảo đảm tính đồng bộ giữa quy hoạch, phát triển hạ tầng và hệ sinh thái dịch vụ.

Để thực hiện dự án, Tập đoàn FLC cam kết bố trí đầy đủ nguồn lực để nghiên cứu, xây dựng phương án đầu tư khả thi, tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, địa phương trong quá trình triển khai.

Trước đó, ngày 10/7/2026, UBND tỉnh Gia Lai đã thống nhất về mặt chủ trương, cho phép Công ty cổ phần Tập đoàn FLC nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư nâng cấp, mở rộng sân bay Pleiku và sân bay Phù Cát theo phương thức PPP, phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo đó, hồ sơ nghiên cứu phải làm rõ phạm vi, quy mô và các hạng mục dự kiến đầu tư; hình thức đầu tư; cơ sở pháp lý; mức độ phù hợp với các quy hoạch liên quan; phương án tài chính sơ bộ; tổng mức đầu tư; nguồn vốn; khả năng huy động vốn; cơ chế hoàn vốn; hiệu quả kinh tế - xã hội và tác động lan tỏa đối với địa phương.

Đây sẽ là cơ sở để tỉnh tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan xem xét, quyết định các bước tiếp theo theo quy định pháp luật. Việc thống nhất chủ trương mới chỉ cho phép FLC nghiên cứu, lập đề xuất, chưa đồng nghĩa với việc chấp thuận đầu tư hay lựa chọn doanh nghiệp làm nhà đầu tư dự án.

Theo quy hoạch sân bay Pleiku và sân bay Phù Cát tiếp tục được xác định là hai cảng hàng không nội địa, dùng chung dân dụng và quân sự, thuộc tỉnh Gia Lai.

Sân bay Pleiku được quy hoạch đạt cấp 4C, công suất khoảng 2 triệu hành khách/năm trong giai đoạn đến năm 2030, diện tích đất dự kiến 383,68 ha.

Chi phí đầu tư theo quy hoạch ước khoảng 12.660 tỷ đồng. Định hướng đến năm 2050, sân bay tiếp tục giữ cấp 4C, nâng công suất lên 5 triệu hành khách/năm, diện tích đất dự kiến vẫn ở mức 383,68 ha và chi phí đầu tư theo quy hoạch khoảng 2.420 tỷ đồng.

Sân bay Phù Cát có quy mô lớn hơn, được quy hoạch đạt cấp 4E, công suất khoảng 3 triệu hành khách/năm đến năm 2030, diện tích đất dự kiến 1.042,64 ha. Chi phí đầu tư theo quy hoạch ước khoảng 8.785 tỷ đồng.

Định hướng đến năm 2050, sân bay tiếp tục giữ cấp 4E, nâng công suất lên 7 triệu hành khách/năm, với chi phí đầu tư theo quy hoạch khoảng 6.308 tỷ đồng.

