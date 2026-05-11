Tập đoàn Hòa Phát sắp nhận 569 tỷ đồng cổ tức từ công ty con trong lĩnh vực nông nghiệp

Theo kế hoạch, HPA sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 21%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 2.100 đồng.

Với khoảng 285 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến cần chi gần 599 tỷ đồng cho đợt thanh toán này.

Thời gian chi trả dự kiến vào ngày 3/6.

Trước đó, HPA đã tạm ứng trước cổ tức 2025 với tỷ lệ 35,464%, tương đương chi gần 947 tỷ đồng. Nếu hoàn thành đợt chi trả sắp tới, mức cổ tức cho năm 2025 là 56,5%, cũng là tỷ lệ được ĐHĐCĐ 2026 thông qua.

Doanh nghiệp cho biết, mức chia cổ tức cao này đến từ kết quả kinh doanh thuận lợi trong năm 2025. HPA ghi nhận doanh thu hơn 8.300 tỷ đồng, lãi sau thuế 1.600 tỷ đồng, lần lượt đạt 104% và 122% kế hoạch đề ra.



Dữ liệu báo cáo tài chính cho biết, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) hiện sở hữu gần 95% vốn của HPA, dự kiến nhận về khoảng 569 tỷ đồng cổ tức từ công ty con trong lĩnh vực nông nghiệp.



Sang năm 2026, HPA dự kiến duy trì tỷ lệ cổ tức 30%. Trong khi HPA chuẩn bị chi cổ tức tiền, Hòa Phát cũng đang triển khai kế hoạch trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông khi đã thông báo ngày 26/5/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

Theo phương án này, Hòa Phát dự kiến phát hành hơn 767,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, với tỷ lệ 100:10. Điều này có nghĩa cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu HPG sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 7.675,5 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Nếu hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của Hòa Phát sẽ tăng từ gần 76.754,7 tỷ đồng lên hơn 84.430 tỷ đồng. Bên cạnh cổ tức bằng cổ phiếu, HPG cũng sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 12/5 để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 500 đồng. Ngày thanh toán dự kiến cũng là 3/6.

Tổng số tiền Hòa Phát dự kiến chi cho cổ tức tiền mặt là hơn 3.837,7 tỷ đồng. Nguồn chi trả lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Về kết quả kinh doanh quý I/2026, HPA ghi nhận doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, giảm hơn 11% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng đạt 337 tỷ đồng, giảm 17%. Giải trình về kết quả kinh doanh trên, HPA cho biết, nguyên nhân chính đến từ sản lượng heo và bò bán ra giảm, trong khi giá heo hơi cũng thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Đây là những yếu tố tác động trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của mảng chăn nuôi.

