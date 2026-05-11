Tài chính nông nghiệp

Tập đoàn Hòa Phát sắp nhận 569 tỷ đồng cổ tức từ công ty con trong lĩnh vực nông nghiệp

+ aA -
L. Anh
11/05/2026 15:07 GMT +7
CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HoSE: HPA) đã thông báo chốt quyền chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/5.

Theo kế hoạch, HPA sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 21%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 2.100 đồng.

Với khoảng 285 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến cần chi gần 599 tỷ đồng cho đợt thanh toán này.

Thời gian chi trả dự kiến vào ngày 3/6.

Trước đó, HPA đã tạm ứng trước cổ tức 2025 với tỷ lệ 35,464%, tương đương chi gần 947 tỷ đồng. Nếu hoàn thành đợt chi trả sắp tới, mức cổ tức cho năm 2025 là 56,5%, cũng là tỷ lệ được ĐHĐCĐ 2026 thông qua.

Doanh nghiệp cho biết, mức chia cổ tức cao này đến từ kết quả kinh doanh thuận lợi trong năm 2025. HPA ghi nhận doanh thu hơn 8.300 tỷ đồng, lãi sau thuế 1.600 tỷ đồng, lần lượt đạt 104% và 122% kế hoạch đề ra.

Dữ liệu báo cáo tài chính cho biết, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) hiện sở hữu gần 95% vốn của HPA, dự kiến nhận về khoảng 569 tỷ đồng cổ tức từ công ty con trong lĩnh vực nông nghiệp.

Sang năm 2026, HPA dự kiến duy trì tỷ lệ cổ tức 30%. Trong khi HPA chuẩn bị chi cổ tức tiền, Hòa Phát cũng đang triển khai kế hoạch trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông khi đã thông báo ngày 26/5/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

Theo phương án này, Hòa Phát dự kiến phát hành hơn 767,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, với tỷ lệ 100:10. Điều này có nghĩa cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu HPG sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 7.675,5 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Nếu hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của Hòa Phát sẽ tăng từ gần 76.754,7 tỷ đồng lên hơn 84.430 tỷ đồng. Bên cạnh cổ tức bằng cổ phiếu, HPG cũng sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 12/5 để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 500 đồng. Ngày thanh toán dự kiến cũng là 3/6.

Tổng số tiền Hòa Phát dự kiến chi cho cổ tức tiền mặt là hơn 3.837,7 tỷ đồng. Nguồn chi trả lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Về kết quả kinh doanh quý I/2026, HPA ghi nhận doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, giảm hơn 11% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng đạt 337 tỷ đồng, giảm 17%. Giải trình về kết quả kinh doanh trên, HPA cho biết, nguyên nhân chính đến từ sản lượng heo và bò bán ra giảm, trong khi giá heo hơi cũng thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Đây là những yếu tố tác động trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của mảng chăn nuôi.

Tham khảo thêm
Chính phủ ra hạn chót về thời gian bãi bỏ các thủ tục hành chính cho các bộ

Chính phủ ra hạn chót về thời gian bãi bỏ các thủ tục hành chính cho các bộ

Phát hiện kho trữ hàng tấn bì lợn vi phạm an toàn thực phẩm tại tỉnh Thanh Hóa

Phát hiện kho trữ hàng tấn bì lợn vi phạm an toàn thực phẩm tại tỉnh Thanh Hóa

Tổng Giám đốc OCB Phạm Hồng Hải xin từ nhiệm

Tổng Giám đốc OCB Phạm Hồng Hải xin từ nhiệm

Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Vốn chính sách “phủ sóng” nông thôn ở xã Thạnh Bình, người dân tự tin làm giàu

Đà Nẵng: Vốn chính sách “phủ sóng” nông thôn ở xã Thạnh Bình, người dân tự tin làm giàu

Bầu Đức tiếp tục 'chơi lớn', muốn nâng sở hữu lên 25,4% vốn tại Hoàng Anh Gia Lai

Bầu Đức tiếp tục "chơi lớn", muốn nâng sở hữu lên 25,4% vốn tại Hoàng Anh Gia Lai

Thế chấp công ty con, Nông nghiệp BAF vay 50 triệu USD từ 'ông lớn' Hà Lan

Thế chấp công ty con, Nông nghiệp BAF vay 50 triệu USD từ "ông lớn" Hà Lan

PAN gửi thông tin 'quan trọng' đến cổ đông liên quan đến phát hành gần 42 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ

PAN gửi thông tin "quan trọng" đến cổ đông liên quan đến phát hành gần 42 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Cà chua, xúc xích, hàng loạt thực phẩm tăng giá mạnh khủng khiếp khiến dân Mỹ 'khóc ròng', vì sao?

Cà chua, xúc xích, hàng loạt thực phẩm tăng giá mạnh khủng khiếp khiến dân Mỹ "khóc ròng", vì sao?

PAN sắp phát hành gần 41,8 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên gần 2.600 tỷ đồng

PAN sắp phát hành gần 41,8 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên gần 2.600 tỷ đồng

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Vốn chính sách “phủ sóng” nông thôn ở xã Thạnh Bình, người dân tự tin làm giàu

Đà Nẵng: Vốn chính sách “phủ sóng” nông thôn ở xã Thạnh Bình, người dân tự tin làm giàu
6

Bầu Đức tiếp tục 'chơi lớn', muốn nâng sở hữu lên 25,4% vốn tại Hoàng Anh Gia Lai

Bầu Đức tiếp tục "chơi lớn", muốn nâng sở hữu lên 25,4% vốn tại Hoàng Anh Gia Lai

Thế chấp công ty con, Nông nghiệp BAF vay 50 triệu USD từ 'ông lớn' Hà Lan

Thế chấp công ty con, Nông nghiệp BAF vay 50 triệu USD từ "ông lớn" Hà Lan

PAN gửi thông tin 'quan trọng' đến cổ đông liên quan đến phát hành gần 42 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ

PAN gửi thông tin "quan trọng" đến cổ đông liên quan đến phát hành gần 42 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ