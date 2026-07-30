Tập đoàn Petrolimex bổ nhiệm tân Chủ tịch Petrolimex Quảng Trị

Ngày 29/7, tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Công ty TNHH MTV Petrolimex Quảng Trị, với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo Tập đoàn.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Công ty TNHH MTV Petrolimex Quảng Trị. Ảnh: XĐ

Tham dự buổi lễ, về phía tỉnh Quảng Trị có ông Lê Hồng Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành. Về phía Petrolimex có ông Phạm Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn; ông Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam cùng đại diện các ban chuyên môn của Tập đoàn.

Tham dự còn có Ban lãnh đạo, cán bộ chủ chốt và đại diện các tổ chức đoàn thể của Petrolimex Quảng Trị.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Petrolimex Phạm Văn Thanh trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Petrolimex Quảng Trị cho ông Trần Đình Vũ và tặng hoa chúc mừng ông Lê Anh Hùng nghỉ hưu theo chế độ. Ảnh: XĐ

Chủ tịch Hội đồng quản trị Petrolimex Phạm Văn Thanh đã trao các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, ông Lê Anh Hùng - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Petrolimex Quảng Trị, nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1/8/2026 sau 37 năm công tác tại Petrolimex.

Tập đoàn trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Đình Vũ - Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Quảng Trị, giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Petrolimex Quảng Trị kể từ ngày 1/8/2026.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Petrolimex Phạm Văn Thanh phát biểu giao nhiệm vụ tại lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: XĐ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Thanh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của ông Lê Anh Hùng trong suốt quá trình công tác. Theo lãnh đạo Petrolimex, ông Hùng đã cùng tập thể Ban lãnh đạo và người lao động xây dựng Petrolimex Quảng Trị phát triển vững mạnh, giữ vai trò doanh nghiệp chủ lực trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Tập đoàn.

Chia sẻ trước khi nghỉ hưu, ông Lê Anh Hùng bày tỏ sự tri ân đối với Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị, các sở, ban, ngành địa phương cùng các thế hệ lãnh đạo, đồng nghiệp và người lao động Petrolimex Quảng Trị đã luôn đồng hành, hỗ trợ trong suốt chặng đường công tác.

Ông Lê Hồng Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng ông Lê Anh Hùng và tân Chủ tịch Petrolimex Quảng Trị Trần Đình Vũ tại lễ công bố quyết định cán bộ. Ảnh: XĐ

Giao nhiệm vụ cho tân Chủ tịch Petrolimex Quảng Trị, lãnh đạo Tập đoàn đề nghị ông Trần Đình Vũ tiếp tục phát huy năng lực quản trị, kinh nghiệm điều hành và tinh thần trách nhiệm; cùng tập thể Ban lãnh đạo và người lao động kế thừa những thành quả đã đạt được, giữ vững sự đoàn kết nội bộ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững.

Tân Chủ tịch Petrolimex Quảng Trị Trần Đình Vũ phát biểu nhận nhiệm vụ tại lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: XĐ

Ông Trần Đình Vũ - Chủ tịch Petrolimex Quảng Trị khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới và sáng tạo; cùng tập thể cán bộ, người lao động không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Petrolimex Quảng Trị ngày càng phát triển, đáp ứng kỳ vọng của Tập đoàn và khách hàng.