Tập đoàn R&H lại bị phạt do vi phạm công bố thông tin: DN sẽ xoay xở ra sao với 5.000 tỷ đồng trái phiếu sắp đáo hạn?

R&H bị xử phạt do công bố chưa đầy đủ việc sử dụng vốn trái phiếu

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 271/QĐ-XPHC ngày 3/6/2026 xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Tập đoàn R&H do công bố thông tin không đầy đủ theo quy định pháp luật liên quan đến việc sử dụng nguồn vốn huy động từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Quyết định đề cập: Căn cứ Kết luận của Thanh tra Chính phủ cho thấy, trước khi sử dụng nguồn vốn trái phiếu để tăng quy mô hoạt động, R&H đã dùng khoảng 3.954,83 tỷ đồng từ các lô trái phiếu RHGCH2123002, RHGCH2123003, RHGCH2123004, RHGCH2123005 và RHGCH2123006 để cho một số tổ chức, cá nhân vay và hợp tác đầu tư.

Tập đoàn R&H nhận quyết định xử phạt.

Các đơn vị nhận vốn gồm CTCP Vital Investment Group, CTCP Sài Gòn Thủ Thiêm, CTCP Đầu tư NCCT, CTCP King Sâm Việt Nam và CTCP Bất động sản AZ. Trong số nguồn vốn này, doanh nghiệp đã sử dụng 112,47 tỷ đồng để thanh toán một phần nợ gốc của các lô trái phiếu RHGCH2122001, RHGCH2122003, RHGCH2122004 và RHGCH2122005.

Thanh tra cũng chỉ ra sự khác biệt giữa nội dung báo cáo kiểm toán và thực tế sử dụng vốn đối với lô trái phiếu RHGCH2124007.

Cụ thể, báo cáo kiểm toán ghi nhận 944 triệu đồng từ nguồn phát hành trái phiếu được sử dụng để mua lại chính lô trái phiếu này.

Tuy nhiên, theo sao kê tài khoản, nguồn tiền phát hành đã được hòa chung với các nguồn vốn khác, chuyển sang tài khoản khác nhằm bổ sung vốn lưu động, sau đó mới được sử dụng để thanh toán 944 triệu đồng nợ gốc trái phiếu.

Theo cơ quan quản lý, các báo cáo kiểm toán về tình hình sử dụng vốn trái phiếu chưa phản ánh đầy đủ thực tế sử dụng nguồn vốn huy động từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp của công ty.

Với hành vi trên, R&H bị xác định vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định 156/2020/NĐ-CP. Cơ quan chức năng cho biết đây là hành vi vi phạm hành chính nhiều lần, được xem là tình tiết tăng nặng theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Trên cơ sở đó, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định xử phạt CTCP Tập đoàn R&H số tiền 65 triệu đồng. Quyết định không áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và không yêu cầu biện pháp khắc phục hậu quả khác. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong một diễn biến khác, hồi cuối tháng 1/2026, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tập đoàn R&H với số tiền 92,5 triệu đồng do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.

Cụ thể, doanh nghiệp không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn nhiều tài liệu bắt buộc liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu, bao gồm báo cáo tài chính, báo cáo tình hình tài chính cũng như báo cáo về việc sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu.

Tập đoàn R&H chậm thanh toán hàng trăm tỷ đồng trái phiếu

Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho thấy, Tập đoàn này hiện còn 2 lô trái phiếu đang lưu hành là RHGCH2124005 giá trị lưu hành 3.000 tỷ đồng và RHGCH2124006 có giá trị 2.000 tỷ đồng. Tổng nợ trái phiếu của R&H tương ứng còn 5.000 tỷ đồng.

Năm 2025, Tập đoàn R&H liên tục xin chậm thanh toán lãi trái phiếu của 2 lô trái phiếu trên đến kỳ thứ 16 với lý do tình hình kinh tế khó khăn kéo dài, tổ chức phát hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán theo kế hoạch.

Tập đoàn R&H chậm thanh toán hàng trăm tỷ đồng trái phiếu do tình hình kinh doanh khó khăn

Theo thông tin công bố, trong năm, lô trái phiếu RHGCH2124005 phát sinh 4 kỳ thanh toán lãi. Doanh nghiệp đã hoàn tất đúng hạn một kỳ với giá trị gần 81,4 tỷ đồng, thanh toán muộn một kỳ trị giá khoảng 83,2 tỷ đồng, đồng thời còn hai kỳ lãi chưa được chi trả với tổng số tiền gần 165,5 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu có quy mô phát hành 3.000 tỷ đồng, được huy động vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại lô trái phiếu RHGCH2124006. Đến nay, R&H Group mới thanh toán xong hai kỳ lãi bị chậm với tổng giá trị khoảng 109,7 tỷ đồng, trong khi hơn 110,3 tỷ đồng tiền lãi của hai kỳ còn lại vẫn chưa được thực hiện. Lô trái phiếu này có giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng.

Ban đầu, cả hai lô trái phiếu đều có thời hạn 36 tháng và dự kiến đáo hạn vào tháng 12/2024. Tuy nhiên, sau khi đạt được sự đồng thuận của trái chủ vào tháng 9/2023, doanh nghiệp đã gia hạn thêm 24 tháng, qua đó lùi thời điểm đáo hạn sang tháng 12/2026.

Do gặp áp lực về hoạt động kinh doanh và chưa cân đối kịp nguồn tiền, R&H Group đã không thể thanh toán đúng hạn các khoản lãi đến hạn trong các kỳ tháng 9 và tháng 12/2025, với tổng giá trị chậm trả khoảng 276 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết đang làm việc với các nhà đầu tư để tìm tiếng nói chung về phương án thanh toán trong thời gian tới.

Hai lô trái phiếu RHGCH2124005 và RHGCH2124006 được bảo đảm bằng nhiều tài sản, trong đó có 99% cổ phần tại CTCP Bất động sản AIC, toàn bộ cổ phần của CTCP Đầu tư Bất động sản Prime Land cùng các quyền tài sản liên quan đến ba dự án gồm Khu đô thị AIC tại Mê Linh, Khu đô thị Làng Hoa tại xã Tiền Phong (Mê Linh) và dự án trụ sở văn phòng kết hợp bãi đỗ xe tại quận Bắc Từ Liêm. Các tài sản bảo đảm còn bao gồm quyền phát triển dự án, các khoản phải thu, dòng tiền hình thành trong tương lai và những tài sản phát sinh liên quan.

CTCP Tập đoàn R&H của ai?

CTCP Tập đoàn R&H thành lập tháng 8/2019, vốn điều lệ ban đầu ở mức 999 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập gồm: ông Trương Quang Minh (70%), bà Phạm Thị Hạnh (25%) và bà Phạm Thị Hồng (5%), ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản. Khi này, đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc là ông Trương Quang Minh (SN 1975).

Đến tháng 10/2021, doanh nghiệp tăng vốn lên 1.450 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn không được tiết lộ.

Sau nhiều lần thay đổi đại diện pháp luật, tại thay đổi gần nhất vào tháng 8/2025, nhân sự cấp cao của tập đoàn R&H có thay đổi với việc ông Trần Hoàng Quý (SN 1978) giữ vị trí Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc công ty kiêm người đại diện pháp luật.

Báo cáo tài chính công bố gần nhất cho thấy tình hình tài chính của R&H Group tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Năm 2023, doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ sau thuế 209 tỷ đồng, nối tiếp mức lỗ 380 tỷ đồng của năm trước đó. Tính đến cuối năm 2023, lỗ lũy kế đã vượt 1.100 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh kém tích cực kéo dài nhiều năm khiến quy mô vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp suy giảm đáng kể. Tại ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của R&H Group còn khoảng 606 tỷ đồng, giảm gần 60% so với thời điểm cuối năm 2022.

Trong khi đó, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 8.386 tỷ đồng, tương đương gần 14 lần vốn chủ sở hữu. Áp lực nợ chủ yếu đến từ dư nợ trái phiếu với quy mô khoảng 5.000 tỷ đồng, tương ứng hai lô trái phiếu đang lưu hành. Bên cạnh đó, công ty còn ghi nhận khoảng 300 tỷ đồng dư nợ ngân hàng cùng hơn 3.000 tỷ đồng các khoản phải trả khác, bao gồm nhiều khoản vay từ các doanh nghiệp trong cùng hệ sinh thái.

Tại Báo cáo tài chính năm 2024 của CTCP Dược Nam Hà, Tập đoàn R&H là một trong những cổ đông lớn.

Theo báo cáo năm 2024, Tập đoàn R&H là một trong những cổ đông lớn của CTCP Dược phẩm Nam Hà. Đồng thời R&H cũng là một trong những cổ đông sáng lập của Công ty cổ phần Mê Linh Homes, một doanh nghiệp liên quan với CTCP Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Vinahud.