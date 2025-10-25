Tập đoàn Sumitomo mua lại 49% cổ phần của Công ty Cổ phần tư vấn Phát triển điện Cửu Long

Trong thông báo phát đi từ Nhật, Sumitomo cho biết bên bán là GreenSpark Group, doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, tập đoàn Nhật Bản không công bố giá trị thương vụ.

Theo công bố của Sumitomo, MEE là đơn vị vận hành cụm nhà máy thủy điện Đăk Di tại Nam Trà My (cũ), Đà Nẵng. Bắt đầu vận hành từ năm 2022 với tổng công suất 48 MW, dự án thủy điện dòng chảy Đăk Di 1 & 2 đã có hợp đồng mua bán điện 20 năm với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Thủy điện Đăk Di 1 & 2. Nguồn: Sumitomo Corporation

Tập đoàn thương mại – công nghiệp hàng đầu của Nhật nhấn mạnh: "Đây là khoản đầu tư đầu tiên vào lĩnh vực thủy điện tại Việt Nam, nhằm góp phần đảm bảo nguồn năng lượng tái tạo, thúc đẩy quá trình phi carbon hóa, đồng thời thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh trong khu vực".

Khoản đầu tư này cũng nằm trong kế hoạch trung hạn của Sumitomo, tập trung thúc đẩy các sáng kiến chuyển đổi năng lượng và phát triển các lĩnh vực tăng trưởng bền vững.

Ngoài ra, Sumitomo đang xem xét triển khai cơ chế Hợp đồng mua bán điện trực tiếp (DPPA) nhằm mua điện tái tạo từ các dự án trong nước để cung cấp cho các khu công nghiệp và thành phố thông minh do tập đoàn phát triển tại Việt Nam. Cơ chế này được kỳ vọng sẽ tạo nguồn cung năng lượng xanh ổn định và bền vững cho các nhà đầu tư quốc tế hoạt động tại Việt Nam.

Theo các chuyên gia năng lượng, Việt Nam là một trong những thị trường năng lượng tái tạo phát triển nhanh nhất khu vực, với tiềm năng lớn trong các lĩnh vực thủy điện, điện gió và điện mặt trời.

Sumitomo đã đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau tại Việt Nam. Tại TP.HCM vào năm 2012, tập đoàn này ký hợp đồng xây lắp và thi công một phần tuyến Metro số 1 (chính thức vận hành ngày 22/12/2024). Trên cơ sở Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đã vận hành, TP.HCM dự kiến khởi công tuyến Metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) vào tháng 12/2025.

Trong lĩnh vực năng lượng, Sumitomo là chủ đầu tư Nhà máy Nhiệt điện Vân Phong 1 tại tỉnh Khánh Hòa, có tổng công suất lắp đặt 1.432 MW và tổng vốn đầu tư 2,58 tỷ USD, thuộc nhóm dự án FDI lớn nhất của tỉnh. Hơn một năm sau khi nhà máy khánh thành, vào tháng 5/2025, tập đoàn thông báo chuyển nhượng 50% vốn tại Công ty TNHH Điện lực Vân Phong (VPCL) – đơn vị sở hữu dự án.

Sumitomo cũng từng góp vốn đầu tư vào Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 2.2 (công suất 715 MW, trị giá 450 triệu USD) theo mô hình BOT (xây dựng, vận hành, chuyển giao) cùng với tập đoàn năng lượng EDF của Pháp và công ty năng lượng JERA từ Nhật Bản.

Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 2.2 (TP.HCM) là dự án năng lượng quan trọng tại Đông Nam Bộ. Ảnh TL

Nhiệt điện Phú Mỹ 2.2, hiện thuộc địa giới TP.HCM (trước đây thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), bắt đầu vận hành từ tháng 2/2005 và được chuyển giao hoàn toàn cho EVN vào tháng 2/2025 theo hợp đồng BOT, tiếp tục đảm bảo nguồn cung điện ổn định cho khu vực Đông Nam Bộ.

