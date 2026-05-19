Một tập đoàn bị phạt liên quan đến thông tin về trái phiếu

Ngày 18/5/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 242/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với một tập đoàn có trụ sở tại Tòa nhà Xuân Thiện, Khu đô thị Xuân Thành, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Theo quyết định, doanh nghiệp bị phạt 85 triệu đồng do vi phạm quy định về công bố thông tin.

Cụ thể, Tập đoàn không công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu gồm: Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022 và báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu đã được kiểm toán năm 2022.

Tập đoàn được thành lập từ năm 2000. Trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, tập đoàn đầu tư khu nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà tại tỉnh Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk.



Trong lĩnh vực công nghiệp, tập đoàn này cũng đang triển khai tổ hợp thép xanh tại Ninh Bình với công suất khoảng 9,5 triệu tấn mỗi năm, tổng vốn đầu tư lên tới 100.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tập đoàn còn mở rộng sang lĩnh vực nông nghiệp với nhiều dự án quy mô lớn như khu liên hợp chăn nuôi quy mô 100.000 lợn nái; nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi công suất 1 triệu tấn/năm, Khu liên hợp sản xuất, chăn nuôi công nghệ cao, dự án sữa dê hữu cơ,...

Ở mảng tài chính, tháng 6/2025, tập đoàn này đã hoàn tất thương vụ thâu tóm và đổi tên Chứng khoán Sen Vàng thành Chứng khoán Xuân Thiện (XTSC).

Ban lãnh đạo doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng vốn điều lệ công ty chứng khoán này vượt 20.000 tỷ đồng trong vài năm tới, qua đó biến XTSC thành một trụ cột quan trọng trong hệ sinh thái của tập đoàn.

