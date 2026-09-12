"Tất tần tật" quy định mới nhất về công trình được cấp phép xây dựng có thời hạn, vừa được UBND tỉnh Gia Lai ban hành

Nhà ở dưới 250m², dưới 3 tầng

Quyết định áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đối với trường hợp xây dựng mới trên đất trống, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được phép có quy mô 1 tầng, chiều cao không quá 6 m, nhịp kết cấu không quá 15 m, tổng diện tích sàn nhỏ hơn 1.000 m², không có tầng hầm, tầng bán hầm.

Đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân, tổng diện tích sàn xây dựng phải nhỏ hơn 250 m², dưới 3 tầng, chiều cao dưới 12 m, không có tầng hầm, tầng bán hầm. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 52 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP.

Không gian ven biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Ảnh: QN.

Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ hiện hữu có quy mô, chiều cao không vượt các giới hạn nêu trên, việc sửa chữa, cải tạo phải bảo đảm không làm vượt quá các tiêu chí về quy mô, chiều cao theo quy định.

Trường hợp công trình hiện hữu có một trong các tiêu chí về quy mô hoặc chiều cao vượt mức quy định, được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo theo quy mô, chiều cao hiện trạng và không được cơi nới, mở rộng. Riêng trường hợp diện tích sàn nhỏ hơn 250 m² thì được cơi nới, mở rộng nhưng tổng diện tích sàn sau khi thực hiện vẫn phải nhỏ hơn 250 m²; phần cơi nới, mở rộng dưới 3 tầng và có chiều cao dưới 12 m.

Công trình gần di tích phải xin ý kiến ngành văn hóa

Theo UBND tỉnh Gia Lai, đối với công trình, nhà ở riêng lẻ đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn nằm trong khu vực bảo vệ di tích hoặc nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích, ngoài vùng đệm của khu vực di sản thế giới nhưng được xác định có khả năng tác động tiêu cực đến yếu tố gốc cấu thành di tích, cảnh quan văn hóa của di tích, di sản thế giới thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa trước khi cấp giấy phép.

Về thời hạn tồn tại của công trình, cơ quan cấp giấy phép xây dựng căn cứ thời hạn tính đến thời điểm thực hiện quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và yêu cầu quản lý, phát triển của từng khu vực để xem xét, ghi thời hạn tồn tại của công trình trong giấy phép xây dựng có thời hạn.

Nhà cao tầng ven biển ở Gia Lai. Ảnh: QN.

Khi hết thời hạn tồn tại ghi trong giấy phép mà quy hoạch chưa được thực hiện, cơ quan đã cấp giấy phép có trách nhiệm thông báo về việc gia hạn thời gian tồn tại của công trình. Trường hợp chủ đầu tư tiếp tục có nhu cầu xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo thì thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định.