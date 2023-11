Tàu du lịch cao cấp đưa 2.300 du khách đến Khánh Hòa

Tàu du lịch cao cấp vừa đưa 2.300 du khách quốc tế đến TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để tham quan các điểm du lịch nổi tiếng của địa phương.

Ngày 11/11, tàu du lịch cao cấp mang tên Celebrity Solstice đã cập Cảng Nha Trang, tàu mang số lượng 2.300 khách đến từ các quốc gia như: France, Germany, Spain, Hongkong, Thailan, Singapore,...

Lịch trình tàu đi từ Singapore - Nha Trang, điểm đến tiếp theo là Hong Kong. Sau khi làm các thủ tục, đoàn du khách được lên bờ, tham quan nhiều địa điểm trong thành phố theo tour.

Các du khách tham quan Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Công Tâm

Theo đó, các du khách sẽ tham quan các điểm du lịch như: Tham quan ngoại ô thành phố Nha Trang bằng xe đạp, Tháp Bà, Hòn Chồng, Làng nghề Trường Sơn, chợ Đầm,...

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, Khánh Hòa đã đón 15 chuyến tàu biển với số khách lên bờ tham quan 22.242 khách. Dự kiến trong tháng 11 sẽ tiếp tục đón 03 chuyến tàu Biển đến tham quan.

Thời gian qua cùng với các trang thiết bị, hạ tầng được chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo chất lượng nên du lịch Nha Trang - Khánh Hòa luôn sẵn sàng cho việc đón tiếp số lượng lớn khách quốc tế tàu biển trong năm 2023.

Tính chung 10 tháng năm 2023, tổng lượt khách lưu trú ước đạt 6,2 triệu lượt, tăng 175% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 1,67 triệu lượt, gấp 8,9 lần so với cùng kỳ, khách nội địa ước đạt 4,53 triệu lượt khách, tăng 118,9% so với cùng kỳ.