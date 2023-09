Tàu du lịch cao cấp đưa 4.000 du khách quốc tế đến tham quan Khánh Hòa

Tàu du lịch cao cấp mang tên Spectrum of the Sea vừa đưa 4.000 du khách quốc tế đến tham quan, khám phá du lịch ở Nha Trang (Khánh Hòa).

Các du khách đến từ các quốc gia như: France, Germany, Spain, Hongkong, Thailan, Singapore... lịch trình tàu đi từ Singapore - Nha Trang, điểm đến tiếp theo là Hong Kong.

Tàu du lịch cao cấp mang tên Spectrum of the Sea ( quốc tịch Cyprus) đã đưa 4.000 du khách quốc tế đến tham quan. Ảnh: T.Phát

Tại Khánh Hòa, du khách sẽ tham quan các điểm du lịch như: Viện Hải Dương Học, làng nghề Trường Sơn, Tháp Bà Ponagar, bãi biển Nha Trang, Nha Trang Center,...

Tính từ đầu năm 2023 đến nay Khánh Hòa đã đón 13 chuyến tàu biển với số khách lên bờ tham quan 17.642 khách. Dự kiến trong tháng 10 sẽ tiếp tục đón 3 chuyến tàu biển đến tham quan.

Các du khách quốc tế tham quan các điểm du lịch của Khánh Hòa. Ảnh: T.Phát

Tính chung 9 tháng năm 2023, tổng lượt khách lưu trú ước đạt 5,7 triệu lượt, tăng 173,1% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 1,45 triệu lượt, gấp 9,6 lần so với cùng kỳ, khách nội địa ước đạt 4,25 triệu lượt khách, tăng 119,4% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước đạt 27.502,8 tỷ đồng, tăng 154,8% so với cùng kỳ (vượt 31% kế hoạch).