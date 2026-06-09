Tàu Star Voyager đưa 1.300 du khách đến Khánh Hòa

Ngày 9/6, Khách Hòa vừa chào đón chuyến tàu biển quốc tế mang tên tàu Star Voyager đưa 1.300 du khách đến tham quan.

Các du khách chủ yếu có quốc tịch Singapore, từ Singapore tàu cập Cảng quốc tế Cam Ranh tham quan trong thời gian từ 7h đến 16h.

Sau khi cập Cảng quốc tế Cam Ranh, khách du lịch trên tàu Star Voyager sẽ được Công ty TNHH TM và Dịch vụ lữ hành Saigontourist tổ chức các chương trình tham quan Tháp Bà Ponagar, Hòn Chồng, Chợ Đầm, tham quan trải nghiệm làng nghề Trường Sơn, thưởng thức dịch vụ tắm bùn tại I-Resort.….. Tàu sẽ rời đi vào chiều tối cùng ngày để đi tiếp đến cảng thành phố Hồ Chí Minh.

Tàu biển quốc tế mang tên tàu Star Voyager đưa 1.300 du khách đến tham quan ở Khánh Hòa.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Khánh Hòa đã đón 32 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 48.701 du khách lên bờ tham quan. Theo lịch đăng ký từ các hãng tàu biển, dự kiến trong năm 2026 Khánh Hòa sẽ đón thêm 18 chuyến. Đây là tín hiệu tích cực cho sự phục hồi và phát triển hoạt động du lịch tàu biển của Khánh Hòa, góp phần cho sự thành công của ngành du lịch Khánh Hòa.

Khánh Hòa đã đón 32 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 48.701 du khách lên bờ tham quan.

Theo Sở Văn hóa thể thao du lịch tỉnh Khánh Hòa, tính chung 5 tháng đầu năm 2026, du lịch địa phương tiếp tục bứt phá mạnh mẽ khi đón hơn 9,2 triệu lượt khách, tăng gần 53% so với cùng kỳ. Trong đó, lượng khách quốc tế tăng trưởng ấn tượng 65,99%, đạt hơn 3,8 triệu lượt, góp phần mang về tổng doanh thu ước đạt 33.893 tỷ đồng (tăng 32,95%).

Riêng trong tháng 5/2026, tỉnh đã đón hơn 1,9 triệu lượt khách tham quan, tăng 60,36% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt 768 ngàn lượt, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 75,06%. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 6.750 tỷ đồng, tăng 31,60% so với cùng kì.