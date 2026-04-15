TCBS: Lợi nhuận trước thuế quý 1/2026 đạt 1.458 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, HoSE: TCX) đã công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2026.

Doanh thu đạt 2.783 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt 1.458 tỷ đồng, tăng 11% so với quý 1/2025.

TCBS giữ vững vị thế công ty chứng khoán có vốn chủ sở hữu hàng đầu với hiệu quả sử dụng vốn đạt ROE 15,4%, ROA 7,8% và CIR đạt 14,8% - thuộc nhóm thấp nhất ngành.

Tại ngày 31/3/2026, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của TCBS đạt 88.665 tỷ đồng và 45.466 tỷ đồng, tăng lần lượt 10% và 3% so với cuối năm 2025. Các chỉ số an toàn tài chính tiếp tục được duy trì trong ngưỡng thận trọng. Tỷ lệ tổng nợ vay trên vốn chủ sở hữu ở mức 0,89 lần; tỷ lệ dư nợ cho vay trên vốn chủ sở hữu ở mức 98%, thấp hơn đáng kể so với ngưỡng tối đa theo quy định.

Trên các mảng kinh doanh cốt lõi, TCBS ghi nhận vị trí số 1 về thị phần phát hành trái phiếu doanh nghiệp với 86% thị phần (không bao gồm trái phiếu ngân hàng); duy trì Top 3 trên HoSE với thị phần môi giới cổ phiếu 8,9% và Top 2 trên HNX với 9,5%.

Mảng cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán tiếp tục thuộc nhóm dẫn đầu toàn thị trường với dư nợ vượt 44,7 nghìn tỷ đồng. Các mảng phân phối trái phiếu và chứng chỉ quỹ cũng giữ vững năng lực cạnh tranh.

Trong lĩnh vực tài sản mã hóa, CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) - với TCBS là đơn vị sáng lập và góp vốn là một trong 7 doanh nghiệp đầu tiên nộp hồ sơ đăng ký cấp giấy phép cung cấp tổ chức thị trường tài sản mã hóa theo quy định tại Nghị quyết 05/2025/NQ-CP của Chính phủ, và là một trong 5 hồ sơ được Bộ Tài chính đánh giá đáp ứng đầy đủ và hợp lệ theo quy trình cấp phép, khẳng định sự sẵn sàng của TCBS trong việc nắm bắt cơ hội tại thị trường còn nhiều tiềm năng này.

Đối với từng mảng hoạt động như cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán: Mảng cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ lực, với thu nhập đạt 1.211 tỷ đồng trong quý 1/2026, tăng 69% so với cùng kỳ và đóng góp 52% tổng thu nhập thuần. Dư nợ cho vay ký quỹ đạt hơn 44,7 nghìn tỷ đồng (tăng 47% so với quý 1/2025). Tỷ lệ cho vay trên vốn chủ sở hữu duy trì ở mức 98%, thấp hơn đáng kể so với mức trần Ủy ban Chứng khoán quy định là 200%, tạo dư địa tăng trưởng mảng này cho các kỳ tiếp theo.

Môi giới và lưu ký chứng khoán: Thu nhập mảng môi giới và lưu ký đạt 85 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.

Nền tảng giao dịch quỹ Fundmart tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm với 31 quỹ từ các công ty quản lý uy tín, chiếm 55% NAV thị trường quỹ mở nội địa, khẳng định vị thế là nền tảng phân phối quỹ số hàng đầu. Trong kỳ, giá trị phân phối chứng chỉ quỹ đạt gần 3,3 nghìn tỷ đồng, với trung bình 12 nghìn lượt khách hàng tham gia đầu tư mỗi tháng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, tháng 3 ghi nhận mức kỷ lục hơn 15 nghìn khách hàng tham gia giao dịch, cao nhất từ trước tới nay.

Ngân hàng đầu tư: Mảng ngân hàng đầu tư ghi nhận thu nhập thuần 526 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong quý đạt khoảng 28 nghìn tỷ đồng, tương đương 86% thị phần (không bao gồm trái phiếu ngân hàng), củng cố vị thế dẫn đầu của TCBS trong lĩnh vực tư vấn và thu xếp vốn trên thị trường.

Kinh doanh nguồn vốn và phân phối trái phiếu: Thu nhập thuần từ mảng kinh doanh nguồn vốn và phân phối trái phiếu đạt 527 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ, chủ yếu do tác động của môi trường lãi suất cao. TCBS kỳ vọng mảng này sẽ cải thiện trong các quý tới khi Công ty bắt đầu phân phối nhóm trái phiếu mới phát hành quý 1/2026 với lãi suất cạnh tranh hơn.

Trong kỳ, TCBS đã phân phối gần 18,6 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy nhu cầu ổn định đối với các sản phẩm thu nhập cố định. Hệ thống giao dịch trái phiếu thứ cấp trực tuyến iConnect ghi nhận tổng giá trị giao dịch trong quý 1 đạt gần 3,4 nghìn tỷ đồng, tăng 23% so với quý 1 năm 2025.

