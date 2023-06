Techcombank chuẩn bị phát hành gần 5,3 triệu cổ phiếu ESOP

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank; HoSE: TCB) vừa công bố thông tin về việc chuẩn bị phát hành cổ phần theo chương trình ESOP năm 2023 để tăng vốn điều lệ lên thêm 52,7 tỷ đồng.

Techcombank phát hành ESOP thấp hơn giá thị trường tới hơn 68%

Cụ thể, Techcombank sẽ phát hành gần 5,3 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023 (ESOP). Trong đó, hơn 2,1 triệu cổ phiếu phát hành cho người lao động nước ngoài và 3,1 triệu cổ phiếu phát hành cho người lao động Việt Nam.

Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến là 52,7 tỷ đồng. Thời gian hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023, ngay sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Uỷ ban Chứng khoán chấp thuận.

So với giá thị trường vào phiên giao dịch đầu giờ chiều ngày 2/6, hiện đang ở mức 31.900 đồng thì giá cổ phiếu ESOP này đang thấp hơn 68% so so với giá thị trường.

Sau khi đợt phát hành này thành công, Techcombank sẽ nâng vốn điều lệ thêm 52,7 tỷ đồng, từ 35.172 tỷ đồng lên hơn 35.227 tỷ đồng.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2023

Trong quý I/2023, Techcombank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt hơn 6.500 tỷ đồng, giảm 19,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong kỳ, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm mạnh, từ 34 tỷ đồng của quý I/2022 xuống âm 229 tỷ đồng của quý I/2023.

Ngược lại, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh chuyển từ lỗ 96 tỷ đồng kỳ trước sang lãi 29 tỷ đồng ; mua bán chứng khoán đầu tư giảm lỗ từ 219 tỷ xuống 31 tỷ đồng. Trong khi đó, hoạt động khác mang về hơn 1.000 tỷ đồng lãi thuần, tăng gấp đôi so với quý I/2022.

Kết quả, Techcombank ghi nhận tổng lợi nhuận trước thuế giảm 17% so với cùng kỳ, đạt hơn 5.623 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 4.537 tỷ đồng