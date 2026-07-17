THACO AGRI báo lãi 64,6 tỷ đồng năm 2025, nợ phải trả vượt 68.000 tỷ đồng

THACO AGRI báo lãi lớn

Công ty CP Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI) vừa công bố báo cáo tình hình tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Trong năm 2025, THACO AGRI ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 54,7 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 670 triệu đồng của kỳ trước.

Lợi nhuận sau thuế đạt 64,6 tỷ đồng, tăng thêm 54,4 tỷ đồng so với mức 10,2 tỷ đồng ghi nhận trước đó.

Nhờ kết quả kinh doanh cải thiện, lỗ lũy kế của doanh nghiệp giảm từ 1.315,5 tỷ đồng xuống còn 1.250,9 tỷ đồng.

THACO AGRI vẫn lỗ lũy kế hơn 1.250 tỷ đồng. Ảnh chụp màn hình Báo cáo tài chính của THACO AGRI.

Tại thời điểm cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu của THACO AGRI đạt 17.074,5 tỷ đồng, tăng gần 2.889,4 tỷ đồng so với mức 14.185,1 tỷ đồng của kỳ trước.

Trong cơ cấu vốn chủ sở hữu, vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng từ 15.000 tỷ đồng lên 17.200 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chênh lệch tỷ giá hối đoái tăng từ 498,4 tỷ đồng lên 1.123,2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm giảm từ 1.315,5 tỷ đồng xuống còn 1.250,9 tỷ đồng, phản ánh việc doanh nghiệp từng bước thu hẹp khoản lỗ lũy kế.

Nợ phải trả tăng lên hơn 68.000 tỷ đồng

Theo báo cáo, tại ngày 31/12/2025, tổng nợ phải trả của THACO AGRI ở mức 68.025,8 tỷ đồng, tăng khoảng 14.900,1 tỷ đồng so với mức 53.125,8 tỷ đồng của kỳ trước.

Trong đó, nợ vay ngân hàng tăng mạnh từ 9.775 tỷ đồng lên 14.292,2 tỷ đồng, tương ứng tăng hơn 4.517,2 tỷ đồng.

Ngược lại, nợ vay từ phát hành trái phiếu giảm từ 2.400 tỷ đồng xuống còn 1.228,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cuối năm 2025 doanh nghiệp không còn ghi nhận dư nợ trái phiếu chào bán riêng lẻ trong nước. Toàn bộ dư nợ trái phiếu còn lại là trái phiếu chào bán ra thị trường quốc tế với giá trị 1.228,7 tỷ đồng.

Khoản mục nợ phải trả khác tăng từ 40.950,7 tỷ đồng lên 52.504,9 tỷ đồng, tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu nợ phải trả của doanh nghiệp.

Các chỉ tiêu cơ cấu vốn cho thấy áp lực nợ vẫn ở mức cao.

Cụ thể, hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản tăng từ 0,79 lần lên 0,8 lần, trong khi hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng từ 3,75 lần lên 3,98 lần.

Ở chiều ngược lại, khả năng thanh toán có dấu hiệu suy giảm khi hệ số thanh toán ngắn hạn giảm từ 1,71 lần xuống 1,22 lần. Tương tự, hệ số thanh toán nhanh giảm từ 1,40 lần xuống còn 1,01 lần.

Mặc dù các chỉ số thanh khoản vẫn duy trì trên ngưỡng 1 lần, nhưng mức giảm đáng kể cho thấy dư địa thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp đã thu hẹp so với kỳ trước.

Đối với dư nợ trái phiếu, hệ số tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp trên vốn chủ sở hữu giảm từ 0,17 lần xuống 0,07 lần. Đồng thời, doanh nghiệp không còn ghi nhận hệ số dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trên vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2025.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI) được thành lập năm 2019, là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc hệ sinh thái THACO. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 17.200 tỷ đồng và tập trung phát triển các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi quy mô lớn.

THACO AGRI đang triển khai mô hình sản xuất nông nghiệp tích hợp theo hướng tuần hoàn, hữu cơ, ứng dụng công nghệ công nghiệp và chuyển đổi số trên quỹ đất khoảng 85.000 ha tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Theo chia sẻ của Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương trong thông điệp đầu năm 2026, đến cuối năm 2025, THACO AGRI đã cơ bản hoàn thành việc đầu tư và hình thành 4 khu liên hợp nông nghiệp tại Gia Lai, Lào và Campuchia. Các khu liên hợp này được phát triển theo mô hình kết hợp giữa trồng cây nông nghiệp và chăn nuôi bò.

Hiện doanh nghiệp đang quản lý khoảng 85.000 ha đất nông nghiệp trải rộng tại ba quốc gia Việt Nam, Lào và Campuchia.

Trong năm 2026, THACO AGRI đặt kế hoạch mở rộng thêm 10.700 ha chuối, nâng tổng diện tích loại cây này lên 15.800 ha. Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến tăng diện tích các loại cây ăn trái như sầu riêng, xoài và bưởi lên 8.200 ha, đồng thời phát triển tổng đàn bò lên trên 200.000 con. Công ty cũng tiếp tục đầu tư vào các nhà máy sản xuất vật tư nông nghiệp, chế biến nông sản và hoàn thiện hạ tầng logistics phục vụ chuỗi giá trị.

Ở giai đoạn tiếp theo, THACO AGRI dự kiến đưa vào khai thác từ đầu năm 2027 một số dự án mới, gồm các trang trại chăn nuôi heo ứng dụng công nghệ cao tại Gia Lai và Đắk Lắk, tổ hợp sản xuất - chế biến lúa gạo tại Hưng Yên, cùng dự án phát triển sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu tại khu vực miền núi TP. Đà Nẵng.

Về hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp đặt mục tiêu xuất khẩu hơn 400.000 tấn chuối tươi trong năm nay, tiêu thụ khoảng 20.000 con bò thịt và nhiều sản phẩm nông nghiệp khác. THACO AGRI hướng tới doanh thu 12.000 tỷ đồng, đồng thời dự kiến giải ngân khoảng 10.000 tỷ đồng cho các dự án đầu tư.

Bên cạnh việc duy trì lực lượng lao động khoảng 51.000 người, doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu nâng doanh thu lên khoảng 40.000 tỷ đồng vào năm 2027.