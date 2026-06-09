Thái tử William bất ngờ rao bán trang trại đẹp như cổ tích, giá bán khiến nhiều người choáng váng

Theo Globalnews, trang trại thuộc Công quốc Cornwall - một điền trang tư nhân có lịch sử hơn 700 năm, được Vua Edward III thành lập từ thế kỷ XIV nhằm tạo nguồn thu cho người thừa kế ngai vàng Anh. Thái tử William trở thành người đứng đầu và thừa hưởng khối tài sản này sau khi Vua Charles III lên ngôi vào năm 2022.

Trang trại được Thái tử William rao bán thuộc Công quốc Cornwall - sở hữu khoảng 12.000 mẫu Anh đất trải rộng trên 20 trong số 48 hạt của nước Anh. Ảnh Fisher German/Globalnews

Công quốc Cornwall hiện sở hữu khoảng 12.000 mẫu Anh đất trải rộng trên 20 trong số 48 hạt của nước Anh, bao gồm cả điền trang Highgrove – một trong những nơi ở riêng của Nhà vua. Ngoài ra, danh mục tài sản còn trải dài tới một số khu vực ở xứ Wales.

Theo BBC và trang web của Công quốc Cornwall, khối tài sản này mang lại cho Thái tử William khoảng 20 triệu bảng Anh (tương đương 37 triệu CAD) thu nhập cá nhân mỗi năm.

Khu trang trại rộng đẹp như mơ đang được rao bán nằm tại Cradley, gần thị trấn Ledbury ở miền tây nước Anh. Thông tin được công bố bởi Fisher German – một công ty tư vấn bất động sản hàng đầu của Anh.

Căn nhà nông trại 8 phòng ngủ nằm trong trang trại của Thái tử William đang được rao bán. Fisher German

Theo hồ sơ chào bán, bất động sản này bao gồm một ngôi nhà nông trại 8 phòng ngủ nằm trên diện tích 617,4 mẫu Anh (gần 250 ha) đất canh tác và đồng cỏ có năng suất cao. Khu điền trang sở hữu cảnh quan đồng quê đặc trưng của nước Anh với những cánh đồng rộng lớn, cây xanh bao quanh và môi trường sống yên bình.

Đại diện Công quốc Cornwall cho biết việc bán tài sản là một phần trong chiến lược tái cơ cấu danh mục đầu tư nhằm tạo ra những tác động xã hội và môi trường tích cực hơn.

“Chúng tôi đang điều chỉnh và cân bằng lại danh mục tài sản để các khu đất và nguồn lực của mình mang lại giá trị xã hội và môi trường lớn nhất có thể. Điều đó đòi hỏi những quyết định thận trọng và dài hạn về cách phân bổ nguồn lực”, người phát ngôn cho biết.

Theo một báo cáo mới được công bố từ Công quốc Cornwall, Thái tử William đã kiếm được 23,6 triệu bảng Anh vào năm 2023. Ảnh Michael Regan/UEFA/UEFA/Getty Images

Đại diện Công quốc cũng nhấn mạnh rằng nếu việc bán tài sản ảnh hưởng tới những người thuê đất hiện tại, tổ chức sẽ làm việc trực tiếp với họ và hỗ trợ trong suốt quá trình chuyển đổi.

“Chúng tôi hiểu hoàn cảnh của mỗi người thuê là khác nhau và sẽ xem xét từng trường hợp một cách cẩn trọng. Các điều khoản thuê hiện có vẫn là nền tảng cho mọi cuộc thảo luận và chúng tôi sẽ hỗ trợ để họ đưa ra quyết định phù hợp nhất cho bản thân và gia đình”, người phát ngôn nói thêm.

Thương vụ này nằm trong kế hoạch lớn hơn của Công quốc Cornwall. Tháng trước, tổ chức này xác nhận sẽ bán khoảng 20% danh mục bất động sản trong vòng 10 năm tới. Tổng giá trị phần tài sản dự kiến thoái vốn lên tới hơn 1 tỷ bảng Anh.

Ông Will Bax, Giám đốc điều hành Công quốc Cornwall, cho biết mục tiêu của kế hoạch là tập trung nguồn lực vào các dự án mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng và môi trường.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Times hồi tháng 5, ông Bax cho biết Thái tử William mong muốn Công quốc Cornwall không chỉ đơn thuần là một tổ chức sở hữu đất đai.

“Thái tử William tin rằng Công quốc không nên chỉ tồn tại để nắm giữ đất đai. Trước hết, nó phải tạo ra những tác động tích cực đối với thế giới”, ông nói.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Hoàng gia Anh nói chung và Công quốc Cornwall nói riêng đang chịu áp lực ngày càng lớn về việc minh bạch tài chính cũng như chứng minh giá trị mà chế độ quân chủ mang lại cho người nộp thuế.

Theo kế hoạch mới, Công quốc Cornwall sẽ tập trung đầu tư vào năm khu vực trọng điểm gồm quần đảo Scilly, Cornwall, Dartmoor, vùng Bath ở tây nam nước Anh và khu Kennington tại London.

Nguồn tiền thu được từ việc bán đất dự kiến sẽ được tái đầu tư khoảng 500 triệu bảng Anh vào các dự án nhà ở, năng lượng tái tạo và bảo vệ môi trường.

Lợi nhuận từ Công quốc Cornwall hiện là nguồn tài chính chính hỗ trợ các hoạt động công khai và đời sống riêng của Thái tử William, Vương phi Catherine cùng ba người con. Trong năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2025, Công quốc Cornwall ghi nhận lợi nhuận 22,9 triệu bảng Anh.