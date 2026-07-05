Thành lập Hội đồng thẩm định dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1201/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước để thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông, nay là tỉnh Lâm Đồng) - Chơn Thành (tỉnh Bình Phước, nay là TP. Đồng Nai).

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng; Thứ trưởng Bộ Tài chính và Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Cùng đó, Thành viên Hội đồng gồm lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Công an, Quốc phòng, Tư pháp; lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; lãnh đạo UBND TP. Đồng Nai và UBND tỉnh Lâm Đồng. Bộ Tài chính là cơ quan thường trực của Hội đồng.

Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành. Ảnh: AI

Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, các Phó Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên và cơ quan thường trực được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 19/2026/NĐ-CP ngày 14/1/2026.

Hội đồng có trách nhiệm hoàn thiện Báo cáo thẩm định, trong đó khẳng định rõ hồ sơ Dự án đủ điều kiện hay chưa đủ điều kiện để Chính phủ trình Quốc hội quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Các cơ quan có thành viên tham gia Hội đồng phải cử đại diện gửi về Bộ Tài chính trước ngày 10/7/2026.

Trước đó, tại Tờ trình số 36/TTr-UBND gửi Thủ tướng Chính phủ, UBND TP.Đồng Nai đã đề nghị xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành.

Theo Tờ trình, UBND TP.Đồng Nai đề xuất điều chỉnh nhiều nội dung quan trọng nhằm bảo đảm tính khả thi trong quá trình triển khai Dự án. Đáng chú ý nhất là điều chỉnh sơ bộ tổng mức đầu tư từ 25.540 tỷ đồng lên 28.034 tỷ đồng, tăng khoảng 2.494 tỷ đồng.

Cơ cấu nguồn vốn cũng được điều chỉnh theo hướng tăng vốn ngân sách Trung ương từ 10.536,5 tỷ đồng lên 18.994,5 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương giữ nguyên ở mức 2.233,5 tỷ đồng; phần vốn nhà đầu tư huy động giảm từ 12.770 tỷ đồng xuống còn 6.806 tỷ đồng.

Đối với Dự án thành phần 1 thực hiện theo phương thức PPP, phần vốn Nhà nước tham gia được đề xuất tăng từ khoảng 6.842 tỷ đồng, chiếm 34,88% sơ bộ tổng mức đầu tư, lên khoảng 15.300 tỷ đồng, chiếm 69,21%. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương đã bố trí là 6.842 tỷ đồng, đồng thời đề xuất bổ sung thêm khoảng 8.458 tỷ đồng.

Theo UBND TP.Đồng Nai, việc tăng vốn Nhà nước tham gia là cần thiết nhằm bảo đảm tính khả thi tài chính của Dự án trong bối cảnh chi phí xây dựng, vật liệu, nhân công và máy móc tăng mạnh, khiến sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án thành phần 1 tăng khoảng 2.745 tỷ đồng, tương đương 14,46% so với phương án đã được Quốc hội thông qua.

Tờ trình cũng đề xuất điều chỉnh phạm vi, quy mô và hình thức đầu tư. Cụ thể, chiều dài tuyến được điều chỉnh từ khoảng 128,8 km xuống còn 124,13 km, chia thành 5 dự án thành phần. Nhu cầu sử dụng đất tăng từ khoảng 1.111 ha lên 1.255,72 ha, trong đó diện tích đất rừng tăng từ khoảng 46 ha lên 136,5 ha.

Việc điều chỉnh nhằm phù hợp với các quyết định phê duyệt các dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đồng thời bổ sung các hạng mục phụ trợ như đường gom, cầu vượt ngang, khu tái định cư, bãi thải, diện tích mở rộng nút giao và hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Về tiến độ, UBND TP.Đồng Nai đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án từ mục tiêu cơ bản hoàn thành năm 2026, đưa vào khai thác, vận hành năm 2027, sang hoàn thành và đưa vào khai thác, vận hành năm 2028. Đồng thời, đề xuất kéo dài thời gian giải ngân nguồn vốn ngân sách Trung ương bố trí từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên năm 2022 đến hết năm 2027, thay vì đến hết năm 2026.

Đáng chú ý, Tờ trình cũng đề xuất điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần 1 từ đấu thầu rộng rãi trong nước sang lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt. Các nội dung khác của Nghị quyết số 138/2024/QH15 được kiến nghị giữ nguyên.