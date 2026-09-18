Thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch sân bay Nà Sản, Sơn La

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Nà Sản (sân bay Nà Sản) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Nà Sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn.

Các thành viên Hội đồng là đại diện của nhiều bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan gồm: Quốc phòng; Công an; Tài chính; Nông nghiệp và Môi trường; Công thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND tỉnh Sơn La; đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng; đại diện lãnh đạo các Tổng công ty: Quản lý bay Việt Nam; Cảng hàng không Việt Nam; Hàng không Việt Nam.

Sân bay Nà Sản. Ảnh: Bộ XD

Hội đồng có nhiệm vụ tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng thẩm định Quy hoạch chi tiết sân bay Nà Sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Nghị định số 205 ngày 15/6/2026 của Chính phủ về cảng hàng không, sân bay và bãi cất, hạ cánh.

Chủ tịch Hội đồng thẩm định được phép sử dụng con dấu của Bộ Xây dựng để phục vụ cho hoạt động của Hội đồng.

Cục Hàng không Việt Nam - cơ quan lập quy hoạch được giao cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho các thành viên Hội đồng thẩm định trong quá trình làm việc và bảo đảm các điều kiện công tác, kinh phí hoạt động của Hội đồng.

Cục Hàng không Việt Nam cũng có trách nhiệm mời 2 chuyên gia trong lĩnh vực hàng không dân dụng tham gia phản biện.

Tại Quyết định số 1140 ngày 1/7/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, sân bay Nà Sản được định hướng đầu tư xây dựng trên khu đất có tổng diện tích hơn 544ha.

Cảng được quy hoạch đạt tiêu chuẩn sân bay cấp 4C (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO). Về công suất khai thác, quy hoạch xác định thời kỳ 2021 - 2030, Cảng hàng không Nà Sản đạt công suất khoảng 1 triệu hành khách/năm; tầm nhìn đến năm 2050 nâng công suất lên khoảng 2 triệu hành khách/năm.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã giao Cục Hàng không Việt Nam phối hợp với các đơn vị tư vấn nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Nà Sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đơn vị tư vấn, sân bay Nà Sản hiện nay thuộc xã Chiềng Mung và Mai Sơn (tỉnh Sơn La). Trong điều kiện giao thông đường bộ còn nhiều khó khăn, việc phát triển giao thông hàng không là yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Sơn La, cũng như khu vực Tây Bắc giàu tiềm năng của đất nước.

Sân bay Nà Sản có lịch sử hình thành và khai thác lâu năm. Tuy nhiên, hiện nay, Cảng hàng không này đã phải dừng khai thác do đường cất hạ cánh bị hư hỏng nghiêm trọng.