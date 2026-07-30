Thành phố Đà Nẵng vinh danh 11 xã, phường là “điểm sáng” cấp cơ sở

Theo quyết định, danh hiệu cao quý này được trao cho 3 phường và 8 xã có thành tích xuất sắc trong năm 2025. Cụ thể, 3 phường được vinh danh gồm có phường Bàn Thạch, phường Hội An và phường Ngũ Hành Sơn.

Cùng với 8 xã tiêu biểu trên địa bàn thành phố bao gồm, xã Sơn Cẩm Hà, xã Nam Phước, xã Hòa Vang, xã Phú Thuận, xã Trà Leng, xã Khâm Đức, xã Thạnh Mỹ và xã Phú Ninh.

Điểm sáng từ phường Bàn Thạch - Bứt phá mạnh mẽ từ nội lực

Là một trong những đơn vị nhận danh hiệu tiêu biểu đầu tiên, phường Bàn Thạch cho thấy tốc độ phát triển vượt bậc dù mới chỉ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025. Phường được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và quy mô dân số của các phường Tân Thạnh, phường Hòa Thuận và xã Tam Thăng thuộc thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (cũ). Hiện tại, phường Bàn Thạch sở hữu diện tích đất tự nhiên rộng 34,77 km², là nơi sinh sống của 9.406 hộ dân với 36.800 nhân khẩu.

Phường Bàn Thạch cùng với 2 phường Hội An và Ngũ Hành Sơn được trao tặng danh hiệu “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu năm 2025”. Ảnh: T.H

Báo cáo từ UBND phường Bàn Thạch cho thấy, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn giữ vững ổn định. Công tác bảo vệ các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng được đảm bảo tuyệt đối.

Về kinh tế, địa phương duy trì đà tăng trưởng ổn định ở cả hai lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp, phát triển công nghiệp vững chắc, hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp được đẩy mạnh, tạo công ăn việc làm lớn cho người lao động. Trong đó, Khu công nghiệp (KCN) Tam Thăng hiện quy tụ 36 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký đầu tư 888,12 triệu USD, thu hút 14.583 lao động. KCN Thuận Yên có 20 doanh nghiệp hoạt động với 3.500 lao động. Toàn phường cũng ghi nhận có tới 3.211 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể.

Xã miền núi Sơn Cẩm Hà cũng đạt được thành tích của thành phố Đà Nẵng về danh hiệu "Xã, phường, đặc khu tiêu biểu năm 2025". Ảnh: T.H

Nông nghiệp đúng tiến độ đề ra, trong đó tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt đạt 982,59 ha, mang lại tổng sản lượng cả năm đạt 5.819,39 tấn. Địa phương tiếp tục duy trì hiệu quả 6 sản phẩm OCOP đặc trưng.

Không chỉ mạnh về kinh tế, phường Bàn Thạch còn là điểm sáng trong công tác cải cách hành chính (CCHC) gắn liền với chuyển đổi số, hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Tính từ ngày thành lập (1/7/2025) đến nay, phường đã tiếp nhận và giải quyết 1.807 hồ sơ thủ tục hành chính. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 96,90%, tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt mức ấn tượng 99,45%. Đặc biệt, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt tới 98,2% (với 1.720 hồ sơ).

Cùng với 3 phường, xã Hòa Vang cũng được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng danh hiệu "Xã, phường, đặc khu tiêu biểu năm 2025". Ảnh: T.H

Đạt được kết quả này là nhờ địa phương đã chủ động thành lập Tổ ứng cứu hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại phường, áp dụng đồng bộ tại 24 khối phố và duy trì 70 tổ công nghệ số cộng đồng tại 24 tổ dân phố. Các phong trào như “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, “Bình dân học vụ số” được người dân hưởng ứng mạnh mẽ. Kênh liên lạc qua Trang thông tin điện tử Bàn Thạch và trang Zalo OA đã phát huy tối đa hiệu quả trong việc kết nối chính quyền với nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi trong một lần khảo sát tại Đại đạo Kỳ Anh, phường Bàn Thạch. Ảnh: PBT

Bên cạnh đó, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân cũng được chăm lo chu đáo. Địa phương tổ chức thành công Chương trình nghệ thuật kết hợp bắn pháo hoa chào mừng Đại hội Đảng bộ phường với chủ đề “Dưới cờ Đảng - Vững bước vào kỷ nguyên mới”. Công tác khảo sát Địa đạo Kỳ Anh cùng các di tích lịch sử được phối hợp thực hiện chặt chẽ.

Hội Nông dân phường Bàn Thạch ra mắt tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp. Ảnh: PBT

Đến cuối năm 2025, toàn phường có 97,13% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 15 tộc họ đạt văn hóa. Nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng, chính quyền đã lắp đặt hệ thống dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời tại 6 nhà sinh hoạt tổ dân phố, mang lại niềm phấn khởi lớn cho nhân dân địa phương.

Lãnh đạo phường Bàn Thạch trao quà cho người dân vùng lũ và khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho nhân dân trên địa bàn. Ảnh: T.H-PBT

Việc thành phố Đà Nẵng vinh danh 11 xã, phường tiêu biểu năm 2025 lần này khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền thành phố trong việc ghi nhận, khích lệ các đơn vị cơ sở luôn nỗ lực đổi mới, sáng tạo để phục vụ nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.