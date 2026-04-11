Thanh tra 6 doanh nghiệp khai thác vật liệu xây dựng tại TP Huế

Thanh tra TP. Huế vừa công bố quyết định thanh tra việc quản lý giá, kê khai giá và việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước đối với các doanh nghiệp khai thác đất đắp, cát, đá làm vật liệu xây dựng thông thường.

Theo đó, các đơn vị thuộc diện thanh tra gồm Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Công ty Cổ phần Đầu tư Thuận Hóa, Công ty TNHH PR Phong Điền, Công ty Cổ phần Xây dựng Vinh Hải, Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng An Phú Dương, Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng 175 và Công ty TNHH Xây dựng Mạnh Tiến Thắng.

Tại buổi công bố quyết định thanh tra, ông Nguyễn Quang Huy - Chánh Thanh tra TP. Huế yêu cầu các đơn vị thuộc diện thanh tra cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của đoàn thanh tra và bảo đảm nguyên tắc về thông tin, số liệu khi chưa có kết luận thanh tra, đồng thời phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

Trước đó, UBND TP. Huế đã có văn bản chỉ đạo tăng cường các giải pháp quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng trên địa bàn.

UBND TP. Huế chỉ đạo Thanh tra thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra chuyên đề về quản lý giá và hoạt động khai thác, kinh doanh vật liệu xây dựng trong năm 2026 nhằm kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm theo quy định.

Sở Xây dựng được giao công bố kịp thời giá vật liệu xây dựng, giá nhân công, giá ca máy và chỉ số giá xây dựng theo đúng quy định. Cơ quan này cũng được giao chủ trì theo dõi diễn biến thị trường vật liệu xây dựng; tiếp nhận kê khai giá, tổng hợp và công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn.

Sở Tài chính và Sở Công Thương được giao phối hợp quản lý giá, tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá theo quy định.

Trong khi đó, Công an thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp và UBND các xã, phường được yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh vật liệu xây dựng; kiên quyết xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá...