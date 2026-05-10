Thanh tra Chính phủ làm việc với Huế về các dự án treo, vướng mắc kéo dài

Chiều 9/5, đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ do ông Nguyễn Quốc Đoàn - Tổng Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với TP.Huế về tình hình rà soát, xử lý các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn.

Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Đình Trung - Bí thư Thành ủy Huế, ông Nguyễn Khắc Toàn - Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.

Theo báo cáo của UBND TP.Huế, ngay sau khi có chỉ đạo và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, thành phố đã giao Thanh tra thành phố chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tiến hành rà soát, tổng hợp, phân loại các dự án tồn đọng kéo dài theo từng nhóm nội dung cụ thể.

Quá trình rà soát được triển khai theo hướng xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm xử lý và đề xuất phương án tháo gỡ phù hợp đối với từng trường hợp.

Thành phố cho biết, việc thực hiện được tiến hành trên tinh thần thận trọng, khách quan, đúng quy định pháp luật, vừa xử lý các tồn tại, vướng mắc, vừa bảo đảm không làm phát sinh sai phạm mới.

Theo lãnh đạo UBND TP.Huế, việc rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng kéo dài có ý nghĩa quan trọng trong việc khơi thông nguồn lực đất đai, nâng cao hiệu quả đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, địa phương luôn xác định công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát các dự án tồn đọng là nhiệm vụ trọng tâm nhằm kịp thời nhận diện khó khăn, tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện để các dự án đủ điều kiện tiếp tục triển khai hiệu quả.

Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Khắc Toàn trao đổi với đoàn công tác tại buổi làm việc.

Theo ông Toàn, nhiều dự án trên địa bàn gặp vướng mắc liên quan đến thủ tục pháp lý, quy hoạch, đất đai, đầu tư hoặc đã qua thanh tra, kiểm toán nên quá trình xử lý cần có sự hướng dẫn thống nhất từ các cơ quan Trung ương.

Chủ tịch UBND TP.Huế cũng đề nghị Thanh tra Chính phủ tiếp tục quan tâm, hướng dẫn đối với những nội dung còn khó khăn về cơ chế, chính sách và thẩm quyền xử lý để địa phương có cơ sở thực hiện đúng quy định pháp luật.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi nhiều nội dung liên quan đến trình tự, phương pháp rà soát; nguyên tắc xử lý đối với các dự án đã được thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; đồng thời thảo luận phương án tháo gỡ các trường hợp còn vướng mắc về pháp lý, thủ tục đầu tư, đất đai và quy hoạch.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc xử lý các dự án tồn đọng kéo dài cần được thực hiện theo hướng vừa bảo đảm kỷ cương pháp luật, vừa tạo điều kiện khơi thông nguồn lực phát triển.

Đối với các dự án có sai phạm, việc xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân là yêu cầu cần thiết nhằm tránh thất thoát, lãng phí tài sản công.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn ghi nhận tinh thần chủ động, nghiêm túc của TP.Huế trong triển khai rà soát, thanh tra chuyên đề các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn đề nghị TP.Huế tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ để triển khai công tác rà soát, xử lý các dự án theo đúng quy định pháp luật, đúng thẩm quyền và bảo đảm tính khách quan, chặt chẽ.

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Theo Tổng Thanh tra Chính phủ, mục tiêu của việc rà soát, thanh tra chuyên đề không chỉ nhằm chỉ ra các tồn tại, hạn chế mà quan trọng hơn là tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực để các dự án có thể tiếp tục triển khai hiệu quả, góp phần phòng chống lãng phí và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tinh thần là phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, đồng thời đề xuất được các giải pháp xử lý khả thi, đúng quy định pháp luật.

Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc còn có cách hiểu khác nhau trong áp dụng cơ chế, chính sách, pháp luật, Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị TP.Huế tổng hợp đầy đủ để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn xử lý.

Tiếp thu ý kiến của đoàn công tác, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung khẳng định TP.Huế sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, rà soát đầy đủ các nội dung theo yêu cầu, đồng thời tăng cường phối hợp với Thanh tra Chính phủ cùng các bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm các tồn tại kéo dài.

Theo ông Nguyễn Đình Trung, việc xử lý hiệu quả các dự án tồn đọng không chỉ góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước mà còn tạo thêm dư địa phát triển cho địa phương, bảo đảm hài hòa giữa quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư với mục tiêu phát triển bền vững của TP.Huế trong thời gian tới.