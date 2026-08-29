Thanh tra TP.Huế phát hiện vi phạm, thiếu sót tại 5 doanh nghiệp kinh doanh dược, thiết bị y tế

Thanh tra TP.Huế vừa công bố các kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh dược phẩm, vật tư y tế, thực phẩm chức năng tại 5 doanh nghiệp trên địa bàn.

Các doanh nghiệp này gồm: Công ty TNHH Dược phẩm Thuận Thảo, Công ty TNHH Phân phối dược phẩm - vật tư y tế Minh Ty, Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thanh, Công ty TNHH Thương mại dược phẩm, thiết bị y tế Thanh Minh và Công ty Cổ phần Thương mại dược phẩm Mạnh Tý - Việt Mỹ.

Thanh tra TP.Huế công bố các kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật trong kinh doanh dược phẩm, vật tư y tế, thực phẩm chức năng tại 5 doanh nghiệp trên địa bàn. Ảnh: Thanh tra TP.Huế.

Cả 5 doanh nghiệp đều được Thanh tra TP.Huế chỉ ra những vi phạm, thiếu sót ở các mức độ khác nhau.

Tại Công ty TNHH Dược phẩm Thuận Thảo, doanh nghiệp này tổ chức khám sức khỏe cho nhân viên chưa đầy đủ theo quy định; chưa kê khai thu nhập khác là giá trị quà tặng bằng hiện vật từ các nhà phân phối, đồng thời kê khai không đúng các khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Những sai sót này làm tăng tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp, dẫn đến số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tăng hơn 196,6 triệu đồng. Thanh tra yêu cầu Công ty TNHH Dược phẩm Thuận Thảo nộp số tiền này vào ngân sách nhà nước.

Tại Công ty TNHH Phân phối dược phẩm - vật tư y tế Minh Ty, Thanh tra TP.Huế chỉ ra người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược chưa có giấy xác nhận hoàn thành đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 3 năm theo quy định.

Công ty này cũng chưa thực hiện đầy đủ việc đào tạo ban đầu, đào tạo liên tục phù hợp với nhiệm vụ của nhân viên tham gia hoạt động phân phối thuốc; tổ chức khám sức khỏe hằng năm cho người lao động chưa đầy đủ và chưa thực hiện đầy đủ đào tạo, cập nhật về tiêu chuẩn thực hành tốt bán lẻ thuốc cho nhân viên.

Công ty TNHH Phân phối dược phẩm - vật tư y tế Minh Ty chưa kê khai giá trị hàng hóa được khuyến mãi, chiết khấu từ các nhà phân phối trong các năm 2023, 2024; kê khai không đúng các khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, khiến số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tăng hơn 28,6 triệu đồng.

Thanh tra TP.Huế yêu cầu doanh nghiệp này nộp số tiền trên vào ngân sách nhà nước, đồng thời kiến nghị tăng cường kiểm tra chứng chỉ hành nghề dược nhằm chấn chỉnh tình trạng người chịu trách nhiệm chuyên môn không cập nhật kiến thức định kỳ theo quy định.



Đối với Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thanh, doanh nghiệp này chưa kịp thời điều chỉnh thông tin về cán bộ kỹ thuật trong hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế. Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ cho nhân viên cũng chưa đầy đủ.

Một số hợp đồng công ty ký với các đơn vị để phân phối thuốc chưa thể hiện sự ràng buộc trách nhiệm tuân thủ thực hành tốt phân phối thuốc giữa các bên theo quy định.

Về thuế, công ty kê khai không đúng các khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, làm tăng lợi nhuận trước thuế và khiến số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tăng hơn 64,6 triệu đồng. Thanh tra yêu cầu công ty nộp số tiền này vào ngân sách nhà nước.

Đối với Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Mạnh Tý - Việt Mỹ, việc tổ chức khám sức khỏe hằng năm cho người lao động chưa đầy đủ. Đặc biệt, có 17/57 người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược không có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 3 năm theo quy định.

Bên cạnh đó, công ty kê khai không đúng các khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, làm tăng tổng lợi nhuận trước thuế, dẫn đến số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tăng hơn 485,5 triệu đồng.

Thanh tra TP.Huế yêu cầu Công ty Cổ phần Thương mại dược phẩm Mạnh Tý - Việt Mỹ nộp số tiền trên vào ngân sách nhà nước và khắc phục, rút kinh nghiệm đối với những vi phạm, thiếu sót được chỉ ra.



Tại Công ty TNHH Thương mại dược phẩm, thiết bị y tế Thanh Minh, Thanh tra TP.Huế xác định người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược chưa có giấy xác nhận hoàn thành đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 3 năm theo quy định.

Trong giai đoạn từ năm 2023 đến ngày 18/11/2024, doanh nghiệp này bán buôn các sản phẩm thiết bị y tế thuộc danh mục phải công bố nhưng không có hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế loại B, C, D theo quy định.

Công ty cũng không có nhân viên kỹ thuật có trình độ chuyên môn phù hợp để thực hiện việc mua bán thiết bị y tế thuộc các loại này. Nhân viên kho có trình độ chuyên môn chưa đảm bảo theo quy định về thực hành tốt phân phối thuốc.

Ngoài ra, việc tổ chức khám sức khỏe hằng năm cho người lao động của công ty chưa đầy đủ. Công ty kê khai không đúng các khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, làm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tăng hơn 26,3 triệu đồng.

Thanh tra yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm, thiết bị y tế Thanh Minh nộp số tiền thuế trên vào ngân sách nhà nước, đồng thời khắc phục, rút kinh nghiệm đối với các vi phạm, thiếu sót.

Như vậy, qua 5 kết luận thanh tra, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tăng được xác định là hơn 801 triệu đồng.

Thanh tra TP.Huế yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách và khắc phục các vi phạm, thiếu sót được chỉ ra qua thanh tra.

Thanh tra TP.Huế cũng kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Sở Y tế tăng cường kiểm tra chứng chỉ hành nghề dược, kịp thời chấn chỉnh tình trạng người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược không cập nhật kiến thức chuyên môn định kỳ 3 năm theo quy định.