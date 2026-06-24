The Anam Foundation trao 2 nhà tình thương cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Cam Lâm (Khánh Hòa)

Ngày 24/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cam Lâm phối hợp với Công ty TNHH MTV Biển Đông Bãi Dài (The Anam Group) - chủ đầu tư Khu nghỉ dưỡng The Anam Cam Ranh tổ chức trao tặng 2 căn nhà tình thương cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cam Lâm phối hợp với Công ty TNHH MTV Biển Đông Bãi Dài (The Anam Group) hỏi thăm và trao tặng nhà tình thương cho bà Trương Thị Lợi. Ảnh: Công Tâm

Hoạt động không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ an sinh xã hội mà còn thể hiện cam kết lâu dài của doanh nghiệp du lịch trong việc đồng hành cùng cộng đồng địa phương.

Cụ thể, căn nhà thứ nhất được trao cho bà Trương Thị Lợi, cư trú tại thôn Lập Định, xã Cam Lâm. Công trình được cải tạo và sửa chữa từ ngôi nhà cũ đã xuống cấp với tổng kinh phí thực hiện 90 triệu đồng.

Căn nhà thứ hai được trao cho anh Nguyễn Thành Nhân, cư trú tại thôn Vĩnh Thái, xã Cam Lâm, hiện đang công tác tại bộ phận Kỹ thuật của The Anam. Ngôi nhà được xây mới hoàn toàn với tổng kinh phí 150 triệu đồng.

Ông Phạm Văn Hiến - Giám đốc Quỹ The Anam Foundation cùng các thành viên trao tặng nhà cho ông Nguyễn Thành Nhân. Ảnh: Công Tâm

Quỹ The Anam Foundation là nơi hiện thực hóa mong muốn và tầm nhìn của ông Phạm Văn Hiến - Chủ tịch Anam Group trong việc mang lại những thay đổi tích cực, lâu dài cho cộng đồng xung quanh các khu nghỉ dưỡng The Anam. Không chỉ là tổ chức từ thiện, The Anam Foundation còn là cầu nối giữa phát triển du lịch bền vững và sứ mệnh xây dựng đời sống tốt đẹp hơn cho người dân, với mục đích khi The Anam thịnh vượng thì người dân, môi trường và văn hóa địa phương xung quanh cũng thịnh vượng.

The Anam Foundation được thành lập nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững thông qua các hoạt động xây dựng và phát triển cộng đồng, trong đó phải kể đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu như hệ thống nước sạch, giao thông công cộng, hay việc hỗ trợ nghệ nhân và các doanh nghiệp nhỏ ở địa phương bằng cách đưa sản phẩm và dịch vụ của họ vào các trải nghiệm cho du khách tại The Anam. Quỹ còn tập trung vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo nghề nhằm trang bị cho người dân địa phương những kỹ năng cơ bản và trao cho họ cơ hội có được việc làm ổn định.

Trong thời gian tới, The Anam Foundation dự kiến phối hợp với chính quyền địa phương triển khai chương trình phủ xanh đại lộ Nguyễn Tất Thành - tuyến đường huyết mạch kết nối Sân bay Quốc tế Cam Ranh với thành phố Nha Trang. Dự án hướng đến việc tạo dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, nâng cao hình ảnh điểm đến trong mắt du khách quốc tế, đồng thời góp phần nâng tầm thương hiệu du lịch Khánh Hòa.

Trước đó, vào tháng 4 năm 2025, The Anam Foundation đã trao tặng ba căn nhà tình thương cho ba hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ (nay là Lâm Đồng). Các căn nhà có giá trị 80 triệu đồng mỗi căn đã được hoàn thiện và bàn giao vào ngày 24/4/2025, với tổng giá trị tài trợ của dự án là 240 triệu đồng.

Cũng trong năm 2025, quỹ đã hỗ trợ 700 suất quà cứu trợ khẩn cấp cho người dân tại hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt mưa lũ lịch sử. Đối với các hộ gia đình đặc biệt khó khăn, quỹ còn hỗ trợ thêm 2 triệu đồng mỗi hộ nhằm góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.