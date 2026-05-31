Thêm hàng trăm nghìn lao động tham gia vào khu vực kinh tế tư nhân

Tạo việc làm cho 400 nghìn lao động trong 4 tháng đầu năm

Ngay sau khi Nghị quyết số 68-NQ/TW được ban hành, khí thế khởi sự kinh doanh lan tỏa mạnh mẽ, thể hiện rõ qua số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký mới và quay trở lại hoạt động tăng đột biến.

Từ tháng 5/2025, bình quân mỗi tháng có khoảng 18 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 37,8% so với bình quân 4 tháng đầu năm; số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đạt hơn 8,3 nghìn doanh nghiệp/tháng.

Tính chung năm 2025, cả nước có gần 297,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 27,4% so với năm 2024; tổng vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế của khu vực kinh tế tư nhân ước đạt gần 6,4 triệu tỷ đồng, tăng 77,8%.

Đà phục hồi và gia nhập thị trường tiếp tục được duy trì trong 4 tháng đầu năm 2026, cả nước đạt 77,817 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 730 nghìn tỷ đồng và gần 400 nghìn lao động, tăng lần lượt hơn 50,7% về số doanh nghiệp và gần 50% về vốn so với cùng kỳ năm 2025.

gần 400 nghìn lao động tham gia vào khu vực kinh tế tư nhân kể từ đầu năm 2026. Ảnh minh hoạ VGP.

Cùng kỳ, hơn 41 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2025, nâng tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường lên gần 120 nghìn doanh nghiệp, tăng 32,8%.

Những kết quả trên cho thấy tác động bước đầu của Nghị quyết số 68-NQ/TW trong củng cố niềm tin, khơi thông động lực kinh doanh và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển. Tính đến hết ngày 18/5/2026, cả nước có hơn 1,062 triệu doanh nghiệp đang hoạt động.

Vốn hoá thị trường chứng khoá vượt 10 triệu tỷ đồng

Đối với thị trường chứng khoán, cùng với đà phục hồi kinh tế và niềm tin gia tăng của khu vực kinh tế tư nhân, việc chuẩn bị thành công lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán đã tạo động lực mới cho dòng vốn đầu tư.

Thị trường chứng khoán Việt Nam có bước khởi sắc mạnh mẽ sau khi Nghị quyết số 68-NQ/TW được ban hành. Chỉ số VN-Index liên tục tăng điểm và đã đạt gần 1.925 điểm vào phiên giao dịch ngày 15/5/2026; giá trị giao dịch bình quân từ đầu năm 2026 đạt khoảng 32,7 nghìn tỷ đồng/phiên, tăng 12,1% so với bình quân năm trước.

Tính đến hết tháng 4/2026, tổng giá trị vốn hóa toàn thị trường chứng khoán Việt Nam đạt khoảng 10,5 triệu tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Theo ước tính của Trung tâm dự báo, phân tích kinh tế độc lập của Anh (CEBR), con số này tương đương khoảng 82% GDP Việt Nam năm 2025 (524 tỷ USD).

Số lượng nhà đầu tư tiếp tục bùng nổ, đạt gần 13 triệu tài khoản, tăng hơn 29% so với cuối năm 2024. Hoạt động huy động vốn qua thị trường chứng khoán cũng ghi nhận kết quả tích cực.

Năm 2025, quy mô huy động vốn qua thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt khoảng 744,5 nghìn tỷ đồng, tăng 42,85% so với năm 2024. Riêng thị trường trái phiếu Chính phủ, lũy kế 5 tháng đầu năm 2026 đã huy động được 138,7 nghìn tỷ đồng, đạt khoảng 27,7% kế hoạch năm.

Trong trung và dài hạn, thị trường chứng khoán tiếp tục được dự báo duy trì xu hướng tích cực nhờ việc nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi thứ cấp, khả năng thu hút dòng vốn trong và ngoài nước, cũng như việc triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW.

Thu 212 nghìn tỷ đồng từ xuất nhập khẩu

Đà tăng trưởng này tiếp tục được duy trì trong những tháng đầu năm 2026. Trong 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt hơn 345 tỷ USD, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó, giá trị hàng hóa xuất khẩu chịu thuế đạt 61 tỷ USD, tăng 24,3%.

Trên cơ sở đó, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 212,3 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ 47,1% dự toán và tăng 15,3% so với cùng kỳ, đóng góp tích cực vào kết quả thu ngân sách nhà nước.

Hoạt động xuất nhập khẩu là điểm sáng nổi bật và là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2025 với tổng kim ngạch cả năm đạt kỷ lục mới (đạt 930 tỷ USD so với mức 786,3 tỷ USD của năm 2024), đưa Việt Nam vào Top 15 cường quốc thương mại toàn cầu, tạo bệ phóng mới cho tăng trưởng kinh tế.

Trong đó, xuất khẩu đạt 475 tỷ USD, tăng 17% (năm 2024 tăng 14,4%), là mức tăng cao thứ hai trong giai đoạn 2021-2025 (chỉ thấp hơn mức tăng 19% của năm 20216) và vượt kế hoạch được giao (giao 12%); cán cân thương mại ghi nhận xuất siêu năm thứ 10 liên tiếp (xuất siêu đạt trên 20 tỷ USD), giúp nâng cao dự trữ ngoại hối, ổn định tỷ giá và các chỉ số kinh tế vĩ mô.