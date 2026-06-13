Thêm mỏ đất hơn 4 ha ở Huế được đưa vào phục dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn

UBND TP.Huế vừa ban hành quyết định phê duyệt khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản để phục vụ Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn.

Theo quyết định, khu vực được đưa vào danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản là mỏ đất làm vật liệu đắp nền móng công trình tại phường Phong Thái, có diện tích 4,18 ha.

Ảnh minh họa.

Loại khoáng sản được khai thác là đất làm vật liệu đắp nền đường, thuộc nhóm IV. Nguồn vật liệu này được sử dụng phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn.

Trước đó, UBND TP.Huế cũng đã ban hành quyết định phê duyệt khoanh định khu vực 4,44 ha tại phường Kim Trà vào danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhằm cung cấp đất làm vật liệu san lấp phục vụ dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ – La Sơn.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn Cam Lộ – La Sơn được khởi công vào tháng 12/2025.

Theo thiết kế, tuyến cao tốc có tổng chiều dài khoảng 98,73 km. Điểm đầu tại Km0+00, tiếp giáp điểm cuối Dự án cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ (xã Cam Hiếu, tỉnh Quảng Trị), điểm cuối tại khoảng km102+200, tiếp giáp điểm đầu Dự án cao tốc La Sơn – Hòa Liên (xã Hưng Lộc, TP. Huế).

Dự án được đầu tư theo giai đoạn phân kỳ, mở rộng nền, mặt đường và các công trình trên tuyến từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh. Tuyến đường đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật đường cao tốc cấp 80 theo TCVN 5729:2012 và QCVN 117:2024/BGTVT.

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 6.463 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2026.