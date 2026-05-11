Thêm 'người cũ' LPBank gia nhập Ban điều hành Sacombank

Ông Lưu Danh Đức (sinh năm 1973) là Thạc sĩ Công nghệ Thông tin tại Viện Tin học Pháp ngữ (IFI), Kỹ sư Công nghệ Thông tin tại Đại học Bách khoa Hà Nội, với hơn 22 năm chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt trong ngành ngân hàng và các tập đoàn lớn.

Trước khi gia nhập Sacombank, ông từng đảm nhiệm các vị trí Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Công nghệ thông tin tại nhiều tổ chức lớn như LPBank, SHB, T&T Group, Sovico, Sun Group, Tasco, VinGroup, VIB...

Ông Nguyễn Đức Thụy – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Lưu Danh Đức - Phó Tổng Giám đốc.

Ông Nguyễn Hoàng Hải (sinh năm 1973), tốt nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội chuyên ngành Viễn thông với hơn 30 năm kinh nghiệm dẫn dắt các tổ chức lớn trong lĩnh vực Viễn thông và Tài chính - Ngân hàng.

Trong quá trình công tác, ông Hải từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo then chốt tại Gtel Mobile và VIB như Giám đốc Marketing, Giám đốc Điều hành, Giám đốc Khối chiến lược và Chuyển đổi mô hình, Giám đốc Khối vận hành... Gần đây nhất, ông đảm nhiệm vai trò Phó Tổng Giám đốc tại LPBank.

Ông Nguyễn Đức Thụy – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Hoàng Hải – Phó Tổng Giám đốc.

Bên cạnh đó, Sacombank cũng vừa bổ sung ông Nguyễn Thanh Hiệp (hiện đang là Giám đốc Khối Quản trị rủi ro) vào Thành viên Ban điều hành phụ trách lĩnh vực Quản lý rủi ro. Ông Hiệp (sinh năm 1974) bắt đầu công tác tại Sacombank từ năm 2006 và có kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm soát và quản lý tín dụng.

Ông Faussier Loic Michel Marc – Quyền Tổng Giám đốc trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Thanh Hiệp – Thành viên Ban điều hành.

Sau khi bổ nhiệm, hiện Ban điều hành của Sacombank có tổng cộng 14 thành viên gồm ông Faussier Loic Michel Marc - Quyền Tổng Giám đốc, cùng 11 Phó Tổng Giám đốc và 2 Thành viên Ban điều hành.

Ông Loic Faussier cũng từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại các tổ chức tài chính quốc tế, bao gồm Giám đốc HSBC Việt Nam, Phó giám đốc HSBC Nhật Bản, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc tế (VIB), Tổng Giám đốc SeABank và Cố vấn cấp cao Ban điều hành tại LPBank.

Hay bà Nguyễn Thị Kiều Anh - Phó Tổng Giám đốc Sacombank cũng từng là Phó Tổng Giám đốc tại LPBank.

Liên quan đến nhân sự ngân hàng, trước đó, HĐQT Sacombank đã thông qua quyết định từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Thanh Nhung theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 08/05/2026.

Ông Nguyễn Thanh Nhung là nhân sự có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Ông tốt nghiệp cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật tại Trường Đại học Luật TP.HCM và thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Trước khi gia nhập Sacombank, ông từng giữ nhiều vị trí quản lý cấp cao tại các tổ chức tín dụng như Phó Tổng Giám đốc Eximbank và Tổng Giám đốc Vietbank.

Quý I/2026, Sacombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng đạt 2.106 tỷ đồng, giảm 42,7% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn mức ước tính được công bố tại đại hội đồng cổ đông trước đó (hơn 3.500 tỷ).

Nguyên nhân chính của sự sụt giảm mạnh này là ngân hàng tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro từ 195 tỷ đồng quý I/2025 lên 2.024 tỷ đồng.