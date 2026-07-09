Theo ông Trump đầu tư tiền số, cả triệu người 'cháy túi', lỗ nặng tới gần 4 tỷ USD

Những người biểu tình tập trung bên ngoài Câu lạc bộ Golf Quốc gia Trump ở Sterling, bang Virginia, trước bữa tiệc tối riêng dành cho các nhà đầu tư nắm giữ đồng tiền điện tử của Tổng thống Donald Trump vào tháng 5 năm ngoái. Ảnh: Elizabeth Frantz/The New York Times.

Báo cáo được công bố sau khi ông Trump nộp bản kê khai tài chính thường niên, cho thấy tổng thu nhập từ các hoạt động kinh doanh của ông trong năm 2025 đạt ít nhất 2,2 tỷ USD, trong đó tiền điện tử là nguồn lợi nhuận lớn nhất.

Theo Nansen, tính đến cuối tháng 6/2026 có 988.905 ví điện tử, tương đương khoảng 2/3 số người mua đồng $TRUMP, đang ghi nhận thua lỗ. Tổng giá trị thiệt hại lên tới 3,81 tỷ USD, bao gồm cả các khoản lỗ chưa hiện thực hóa của những người vẫn tiếp tục nắm giữ token.

Đồng $TRUMP hiện chỉ còn giao dịch quanh 1,76 USD, thấp hơn 97% so với mức đỉnh 75,35 USD đạt được ngay sau khi ra mắt.

Một trong những người thua lỗ là Nicholas Pinto, nhà giao dịch tiền số từng ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2024. Ông Pinto cho biết đã đầu tư khoảng 500.000 USD vào đồng $TRUMP nhưng hiện mất gần một nửa số tiền.

Ông cáo buộc, việc một tổng thống sử dụng uy tín cá nhân để quảng bá tiền điện tử khiến nhiều người tin tưởng đầu tư, và mô hình này "gần giống một vụ lừa đảo hợp pháp".

Điểm đáng chú ý là ông Trump vẫn thu lợi ngay cả khi giá đồng tiền lao dốc. Theo New York Times, các công ty liên quan đến ông nhận phí mỗi khi nhà đầu tư mua hoặc bán token. Vì vậy, càng nhiều giao dịch diễn ra, nguồn thu của ông càng tăng, bất kể giá tiền số tăng hay giảm.

Ông Trump từng là người hoài nghi tiền điện tử, nhưng đã thay đổi quan điểm trong chiến dịch tranh cử năm 2024. Cùng các con trai, ông thành lập World Liberty Financial, sau đó phát hành token $WLFI. Chỉ ba ngày trước lễ nhậm chức, ông tiếp tục tung ra đồng $TRUMP, kêu gọi người ủng hộ tham gia "cộng đồng Trump" và mua token.

Tuy nhiên, trong khi phần lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ chịu thiệt hại, khoảng 500.000 ví điện tử lại thu được tổng lợi nhuận gần 4 tỷ USD.

Theo Nansen, số tiền này chủ yếu thuộc về các nhà giao dịch chuyên nghiệp và các "cá mập" mua token ngay từ giai đoạn đầu bằng các hệ thống giao dịch tự động. Họ bán ra khi giá tăng mạnh, còn phần lớn nhà đầu tư cá nhân mua vào ở vùng giá cao rồi phải gánh khoản lỗ lớn khi thị trường đảo chiều.

Không chỉ dự án $TRUMP, đồng tiền $WLFI của World Liberty Financial được thành lập bởi ông Trump cùng các con trai (Donald Trump Jr., Eric Trump và những đối tác khác) cũng giảm giá mạnh. Theo dữ liệu của Nansen, trong số hơn 26.000 ví theo dõi được, 85% đang thua lỗ, với tổng thiệt hại khoảng 83 triệu USD, trong khi lợi nhuận chỉ đạt khoảng 23 triệu USD. Hiện giá $WLFI thấp hơn khoảng 82% so với thời điểm bắt đầu giao dịch trên thị trường thứ cấp.

Dù vậy, Nhà Trắng đã bác bỏ mọi chỉ trích. Người phát ngôn Anna Kelly khẳng định Tổng thống Trump đã góp phần đưa Mỹ trở thành "thủ phủ tiền điện tử của thế giới" và mọi quyết định của ông đều nhằm phục vụ lợi ích của người dân Mỹ.

Trong khi đó, đại diện World Liberty Financial cho rằng việc giá token sụt giảm phản ánh xu hướng chung của thị trường tiền điện tử, khi Bitcoin và nhiều đồng tiền số khác cũng mất giá mạnh.

Các chuyên gia pháp lý cảnh báo, ông Trump vẫn có thể đối mặt với các vụ kiện tập thể trong tương lai. Giáo sư luật Stephen Gillers của Đại học New York cho rằng dù trang web của đồng $TRUMP ghi rõ token này không phải sản phẩm đầu tư, những phát ngôn quảng bá của ông Trump vẫn có thể khiến người mua kỳ vọng vào khả năng sinh lời. Nếu tòa án xác định các nhà đầu tư bị dẫn dắt bởi những thông điệp này, dự án có thể đối mặt với các tranh chấp pháp lý sau khi ông Trump rời nhiệm sở.