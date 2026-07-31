Thị sát hiện trường, Phó Chủ tịch Quảng Ngãi đốc thúc đưa 2 công trình 383 tỷ về đích đúng hạn

Nhiều phần việc đã cơ bản hoàn thành

Sáng 31/7, thông tin đến PV Etime/Dân Việt, đại diện BQL dự án các công trình Dân dụng tỉnh Quảng Ngãi, chủ đầu tư 2 dự án cho biết công trình nâng cấp BVĐK tỉnh, thuộc dự án đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị y tế của ngành Y tế.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 151 tỷ đồng, gồm chi phí xây dựng và thiết bị xây dựng khoảng 73 tỷ đồng; thiết bị y tế khoảng 78 tỷ đồng.

Hiện trường dự án nâng cấp BVĐK tỉnh. Ảnh: D.Hưng

Đến thời điểm này, giá trị khối lượng xây lắp đã thực hiện hoàn thành đạt khoảng 70% giá trị hợp đồng; phần thiết bị y tế hiện đã được bàn giao cho BVĐK tỉnh đưa vào sử dụng.

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Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu TĐC và cải táng mồ mả phục vụ các dự án tại Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Bình Thanh, nằm trên địa bàn 2 xã Bình Sơn và Đông Sơn, có tổng mức đầu tư 232 tỷ đồng.

Quy mô đầu tư của dự án, gồm xây dựng khu TĐC Bình Long, có diện tích hơn 14,6 ha; đầu tư xây dựng Nghĩa trang nhân dân Phượng Hoàng (giai đoạn 2)/diện tích gần 5 ha.

Đến nay, khu TĐC Bình Long đã phê duyệt 3 phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư/diện tích 6,32ha; đã thực hiện chi trả tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng sạch khoảng 6 ha; trình phương án bồi thường hỗ trợ (đợt 4)/diện tích 4,89 ha.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng tại buổi kiểm tra hiện trường nâng cấp BVĐK tỉnh. Ảnh: D.Hưng

Đối với phần việc thi công Nghĩa trang nhân dân Phượng Hoàng, hiện đã phê duyệt 2 phương án bồi thường, hỗ trợ/diện tích hơn 4,9 ha.

Cần tăng tốc để đưa 2 công trình về đích đúng hạn định

Liên quan đến 2 dự án trên vào chiều hôm qua, ngày 30/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng đã kiểm tra thực tế hiện trường, đôn đốc chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

Hiện trường dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu TĐC và cải táng mồ mả phục vụ các dự án tại Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Bình Thanh, KKT Dung Quất. Ảnh: D.Hưng

Tại hiện trường dự án nâng cấp BVĐK tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng nhấn mạnh đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Vì vậy chủ đầu tư cần tập trung đôn đốc các nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị để thi công hoàn thành công trình, đưa vào sử dụng trong tháng 10/2026 theo đúng cam kết trước đó.

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Trong quá trình thi công phải có giải pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa và điều trị bệnh tại BVĐK tỉnh.

Chủ đầu tư cần tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm chất lượng công trình, phát huy hiệu quả đầu tư, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân của cơ sở y tế này.

Đối với dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu TĐC và cải táng mồ mả phục vụ các dự án tại Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Bình Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng yêu cầu chủ đầu tư chủ động phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan, tập trung tháo gỡ khó khăn và vướng mắc trong bồi thường GPMB; đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục đã được bàn giao mặt bằng.

Đại diện chủ đầu tư báo cáo sơ bộ thông tin thực hiện dự án cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng. Ảnh: A.Kiều

Chủ đầu tư và cấp, ngành liên quan cần khẩn trương hoàn thành phương án bồi thường, GPMB phần diện tích còn lại, phấn đấu đến cuối năm 2026 có quỹ đất tái định cư, bảo đảm bàn giao tối thiểu 100 lô đất để phục vụ bố trí tái định cư cho các dự án trên địa bàn Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Bình Thanh…