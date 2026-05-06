Thị trường chứng khoán tháng 4/2026 tích cực, VN-Index tăng hơn 10%

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/4/2026, VN-Index đạt 1.854,1 điểm, tăng 10,73% so với cuối tháng trước. Cùng xu hướng, VNAllshare đạt 1.913,7 điểm, tăng 9,46%, trong khi VN30 đạt 2.022,75 điểm, tăng 10,56%.

Theo số liệu từ HoSE, trong nhóm các chỉ số ngành, bất động sản là lĩnh vực tăng mạnh nhất với chỉ số VNREAL tăng 43,23% so với tháng 3/2026. Bên cạnh đó, chỉ số ngành tài chính (VNFIN) tăng 2,96% và ngành vật liệu xây dựng (VNMAT) tăng 2,14%.

Ở chiều ngược lại, một số nhóm ngành ghi nhận mức giảm đáng chú ý, gồm ngành năng lượng (VNENE) giảm 9,29%, ngành chăm sóc sức khỏe (VNHEAL) giảm 8,90% và ngành dịch vụ tiện ích (VNUTI) giảm 4,13%.

Thanh khoản thị trường trong tháng 4 suy giảm so với tháng trước. Đối với giao dịch cổ phiếu, khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 847,48 triệu cổ phiếu/ngày với giá trị giao dịch bình quân hơn 24.101 tỷ đồng/ngày, giảm lần lượt 19,60% về khối lượng và 20,69% về giá trị so với tháng 3/2026.

Đối với thị trường chứng quyền có bảo đảm (CW), khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 62,62 triệu CW/ngày, giá trị giao dịch bình quân đạt 83,29 tỷ đồng/ngày, giảm tương ứng 5,92% về khối lượng và 1,35% về giá trị.

Trong khi đó, giao dịch chứng chỉ quỹ ETF ghi nhận mức giảm mạnh với khối lượng giao dịch bình quân hơn 1,79 triệu ETF/ngày và giá trị giao dịch bình quân hơn 60,73 tỷ đồng/ngày, giảm lần lượt 56,18% và 55,85% so với tháng 3/2026.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, tổng giá trị giao dịch trong tháng 4/2026 đạt trên 124.289 tỷ đồng, chiếm 12,89% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị hơn 14,32 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 30/4/2026, HoSE có 690 mã chứng khoán niêm yết và giao dịch, gồm 402 mã cổ phiếu, 4 mã chứng chỉ quỹ đóng, 18 mã chứng chỉ quỹ ETF và 266 mã chứng quyền có bảo đảm. Tổng khối lượng chứng khoán niêm yết đạt hơn 215,39 tỷ chứng khoán. Giá trị vốn hóa cổ phiếu trên sàn này đạt khoảng 8,726 triệu tỷ đồng, tăng 10,82% so với tháng trước, tương đương 67,92% GDP năm 2025 và chiếm hơn 95,18% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường.

Đến cuối tháng 4/2026, HoSE ghi nhận 54 doanh nghiệp có vốn hóa trên 1 tỷ USD. Trong đó, 5 doanh nghiệp có vốn hóa vượt 10 tỷ USD gồm Tập đoàn Vingroup (VIC), Vinhomes (VHM), Vietcombank (VCB), BIDV (BID) và VietinBank (CTG).