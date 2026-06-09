Thị trường tiền số đối mặt 'cơn địa chấn' 52 tỷ USD

Tâm điểm chú ý hiện đổ dồn vào tỷ phú Michael Saylor – nhà sáng lập công ty Strategy (trước đây là MicroStrategy), doanh nghiệp đang nắm giữ lượng Bitcoin trị giá khoảng 52 tỷ USD. Ảnh Getty Images.

Theo Forbes, giá Bitcoin đã giảm hơn 50% so với mức đỉnh lịch sử 126.000 USD thiết lập vào tháng 10/2025. Đợt lao dốc này đã thổi bay khoảng 2.000 tỷ USD vốn hóa khỏi toàn bộ thị trường tiền số, đồng thời khiến nhiều nhà đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi về tương lai của đợt tăng giá từng được kỳ vọng sẽ kéo dài nhiều năm.

Tâm điểm chú ý hiện đổ dồn vào tỷ phú Michael Saylor – nhà sáng lập công ty Strategy (trước đây là MicroStrategy), doanh nghiệp đang nắm giữ lượng Bitcoin trị giá khoảng 52 tỷ USD.

Bitcoin lao dốc, nhà đầu tư lo ngại

Trong tuần qua, thị trường tiền số chịu áp lực lớn từ nhiều yếu tố cùng lúc, bao gồm tâm lý e ngại rủi ro, cảnh báo từ CEO JPMorgan Jamie Dimon và những nghi vấn liên quan đến động thái mới của Strategy.

Matt Mena, chiến lược gia nghiên cứu cấp cao của công ty quản lý tài sản số 21Shares, cho rằng đợt bán tháo hiện nay không xuất phát từ việc các yếu tố nền tảng dài hạn của Bitcoin suy yếu.

Theo ông, nguyên nhân chủ yếu là cú sốc tâm lý ngắn hạn liên quan đến việc tỷ phú Michael Saylor và Strategy bất ngờ bán Bitcoin.

“Nếu mốc hỗ trợ 60.000 USD bị phá vỡ, Bitcoin có thể tiếp tục rơi về vùng 55.000 USD”, ông Mena cảnh báo.

Michael Saylor phá vỡ lời hứa “không bao giờ bán”

Nỗi lo của thị trường xuất hiện sau khi Strategy thực hiện thương vụ bán 32 Bitcoin, trị giá khoảng 2,5 triệu USD.

Mặc dù quy mô giao dịch không lớn so với kho Bitcoin khổng lồ của công ty, đây vẫn là lần đầu tiên Strategy bán Bitcoin kể từ cuối năm 2022.

Trước đó, Michael Saylor nổi tiếng với triết lý “never sell” (không bao giờ bán Bitcoin), coi Bitcoin là tài sản chiến lược dài hạn.

Việc công ty bất ngờ bán ra khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại rằng Strategy có thể tiếp tục xả thêm Bitcoin để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính liên quan đến chương trình cổ phiếu trả cổ tức lợi suất cao.

Richard Green, Giám đốc khách hàng tổ chức của RootstockLabs, nhận định: “Việc Strategy bán 32 Bitcoin, dù số lượng nhỏ, vẫn tạo ra sự bất ổn vì nó đi ngược hoàn toàn với khẩu hiệu ‘không bao giờ bán’ mà công ty đã xây dựng suốt nhiều năm".

Vì sao Strategy phải bán Bitcoin?

Thực tế, Strategy đã phát tín hiệu từ tháng trước rằng họ có thể phải bán một phần Bitcoin để chi trả cổ tức.

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý I, Michael Saylor từng cho biết công ty muốn chứng minh với thị trường rằng họ luôn có khả năng thanh khoản khi cần thiết.

Ông mô tả chiến lược của mình là: Huy động vốn bằng tín dụng; Dùng tiền mua Bitcoin; Chờ Bitcoin tăng giá; Sau đó bán một phần để chi trả cổ tức cho cổ đông.

Saylor thậm chí còn tuyên bố mục tiêu của ông là biến cổ phiếu của Strategy thành “công cụ tín dụng tốt nhất thế giới”.

Thị trường chờ đợi động thái tiếp theo

Hiện mọi ánh mắt đang hướng về tài khoản X (Twitter) của Michael Saylor.

Giới đầu tư đang chờ đợi tín hiệu quen thuộc vào cuối tuần để biết liệu Strategy đã mua lại số Bitcoin vừa bán hay tiếp tục bán thêm.

Nhiều người kỳ vọng công ty sẽ lặp lại kịch bản năm 2022. Khi đó Strategy bán khoảng 700 Bitcoin để tối ưu thuế nhưng chỉ vài ngày sau đã mua lại tới 800 Bitcoin.

Nếu điều đó lặp lại, thị trường có thể nhanh chóng lấy lại niềm tin.

“Chỉ có một kịch bản cứu Bitcoin”

Tuy nhiên, không phải ai cũng lạc quan.

Jeff Dorman, Giám đốc đầu tư của công ty đầu tư tiền số Arca, cho rằng chỉ còn một kịch bản duy nhất có thể cứu cả Bitcoin lẫn Strategy trong ngắn hạn.

Theo ông, tỷ phú Michael Saylor cần công khai bán khoảng 4 tỷ USD cổ phiếu Strategy cùng một phần Bitcoin để tạo nguồn tiền mặt đủ lớn cho công ty hoạt động trong hơn hai năm mà không cần huy động vốn mới.

“Nếu tỷ phú Saylor làm điều đó, thị trường có thể bùng nổ trở lại và Bitcoin thậm chí có thể tăng 20%-30%”, ông Dorman nhận định.

Theo ông, động thái này sẽ giúp Strategy có thêm thời gian, giảm áp lực tài chính và xoa dịu những lo ngại hiện nay.

Ngược lại, nếu Saylor tiếp tục trì hoãn và không đưa ra giải pháp rõ ràng, làn sóng bán tháo có thể còn kéo dài.

Bitcoin đứng trước ngã rẽ quan trọng

Hiện Bitcoin đang ở thời điểm nhạy cảm khi niềm tin của nhà đầu tư bị thử thách mạnh mẽ.

Trong ngắn hạn, hướng đi của đồng tiền số lớn nhất thế giới có thể không phụ thuộc vào các yếu tố kinh tế vĩ mô hay chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), mà lại phụ thuộc vào quyết định của một người: Michael Saylor.

Nếu Strategy tiếp tục bán Bitcoin, áp lực giảm giá có thể gia tăng đáng kể.

Ngược lại, nếu công ty nhanh chóng mua lại lượng Bitcoin đã bán và tái khẳng định cam kết nắm giữ dài hạn, thị trường có thể chứng kiến một đợt phục hồi mạnh.

Vì vậy, trong những ngày tới, nhà đầu tư tiền số trên toàn cầu sẽ theo dõi sát từng động thái của Michael Saylor để tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi lớn nhất hiện nay: Bitcoin sẽ bật tăng trở lại hay chuẩn bị bước vào một đợt sụp đổ mới?