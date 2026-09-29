Thiên Khôi Group phản ánh tình trạng website mạo danh, lo ngại ảnh hưởng thương hiệu

Nhiều website gắn mác Thiên Khôi trên không gian mạng

Trên không gian mạng, khi thực hiện tra cứu về "ký gửi nhà đất", website batdongsanthienkhoi.vn giới thiệu đây là website của Công ty Bất động sản Thiên Khôi, đồng thời tự nhận là "Môi giới nhà đất thổ cư số 1 Việt Nam tại Hà Nội và Hồ Chí Minh".

Một website khác mang tên Thienkhoigroup.org (Bất động sản Thiên Khôi) dưới chân trang cũng có logo được đính kèm dòng chữ "số 1 về môi giới nhà đất và thổ cư" và giới thiệu có tới 24.000 nhân sự với hàng vạn giao dịch Bất động sản lớn nhỏ trên thị trường Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Điểm đáng chú ý là từ ngày 5/7/2026, Thông tư 12/2026/TT-BVHTTDL có hiệu lực, quy định cụ thể về việc sử dụng những từ ngữ như "nhất", "duy nhất", "tốt nhất", "số một" hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự trong quảng cáo.

Theo hướng dẫn, những từ ngữ này thuộc nhóm khẳng định vị thế dẫn đầu, tính độc bản hoặc tính tuyệt đối và phải có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định.

Vấn đề doanh nghiệp tự nhận "số 1" đã được cơ quan chức năng vào cuộc.

Theo đó, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV số tiền 200 triệu đồng vì đưa thông tin "Top 1 Bảo hiểm xe cơ giới" và "Bảo hiểm xe cơ giới số 1 Việt Nam" chưa chính xác và gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp. Tương tự, Công ty TNHH Thương hiệu Vàng Washima cũng bị phạt 200 triệu đồng do tự nhận là "Thương hiệu ghế massage số 1 Việt Nam".

Những trường hợp này cho thấy, các tuyên bố về vị thế dẫn đầu không chỉ là vấn đề câu chữ quảng cáo, mà có thể trở thành vấn đề quản lý cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng nếu thông tin không có căn cứ hoặc gây hiểu nhầm.

Phân biệt website chính thức với các trang sử dụng tên Thiên Khôi

Theo phản hồi của Tập đoàn Thiên Khôi được Etime ghi nhận, website chính thức của doanh nghiệp là thienkhoi.com. Hai trang batdongsanthienkhoi.vn và thienkhoigroup.org không do Tập đoàn sở hữu hoặc điều hành, cũng không được ủy quyền phát hành thông tin. Những nội dung nhận vị thế “số 1” tại các trang này, vì thế, không thể được xem là phát ngôn của Thiên Khôi.

"Sự xuất hiện của tên gọi giống nhau trên môi trường mạng khiến việc nhận diện nguồn thông tin trở nên cần thiết. Một trang sử dụng tên thương hiệu, hình ảnh hoặc địa chỉ liên quan đến doanh nghiệp có thể tạo cảm giác đây là kênh đại diện. Tuy nhiên, những yếu tố nhận diện đó cần được đối chiếu với xác nhận của doanh nghiệp và thông tin về chủ thể vận hành trang", Tập đoàn Thiên Khôi khẳng định.

Được biết, Công ty CP Tập đoàn Thiên Khôi (Thien Khoi Group, website thienkhoi.com) được thành lập ngày 2/3/2020. Đáng chú ý, trước khi mang tên hiện nay, doanh nghiệp này từng có tên Công ty CP Bất động sản Thiên Khôi.

Được biết, sau thông tin Etime đăng tải, doanh nghiệp đã cử người làm việc với các cá nhân đang nắm giữ một số tên miền có liên quan đến thương hiệu Thiên Khôi.

Từ trường hợp trên có thể đặt ra một vấn đề rộng hơn: Với một doanh nghiệp có uy tín, chỉ duy trì một website chính thức nhưng lại có nguy cơ bị các cá nhân, tổ chức khác sử dụng tên, hình ảnh, nhận diện thương hiệu để lập website tương tự, đăng tải thông tin không chính xác hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng, doanh nghiệp sẽ được pháp luật bảo vệ như thế nào?

Trong môi trường số, việc bảo vệ thương hiệu không chỉ dừng ở tên gọi hay hình ảnh mà còn liên quan đến tên miền, nội dung thông tin và khả năng nhận diện nguồn chính thức của doanh nghiệp. Khi có căn cứ xác định hành vi sử dụng thương hiệu, thông tin của doanh nghiệp để gây nhầm lẫn hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, cần có cơ chế pháp lý đủ rõ để bảo vệ chủ thể bị ảnh hưởng, đồng thời có chế tài phù hợp, đủ sức răn đe đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm.