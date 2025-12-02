Thời gian còn lại của năm 2025 đang đếm ngược, thu ngân sách của Quảng Ngãi đã đạt bao nhiêu?

Sáng 2/12, theo thông tin PV Etime, Văn phòng UBND tỉnh đã có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc về thực hiện thu ngân sách nhà nước trong thời gian qua.

Cùng các nội dung liên quan khác, UBND tỉnh cho biết lũy kế 10 tháng của năm 2025, Quảng Ngãi đã thu được khoảng 17.112 tỷ đồng, đạt 71,2% dự toán tỉnh và bằng 109,9% so cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 chưa đảm bảo tiến độ dự toán được giao; chưa tương xứng với tiềm năng và dư địa hiện có của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang.

Trong đó một số khoản thu vượt khá, như thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý đạt 103,8%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 154%; thuế thu nhập cá nhân đạt 116,4%; các khoản phí, lệ phí đạt 117,6%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 158,3%; thu xổ số kiến thiết đạt 113,6%...

Bên cạnh những kết quả vượt bậc, theo chính quyền Quảng Ngãi, vẫn còn những khoản thu thấp và không đạt tiến độ dự toán tỉnh giao.

Đơn cử như thu tiền bán nhà sở hữu nhà nước chỉ đạt 0,6%; thu tiền sử dụng đất đạt 21%; thuế bảo vệ môi trường đạt 45,3%; thu tiền cho thuê đất đạt 72% và đặc biệt, nguồn thu từ NMLD Dung Quất đạt thấp, chỉ 65,5%...

Đánh giá về kết quả này, theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang, trong bối cảnh nền kinh tế chung đang gặp nhiều khó khăn như trong thời gian qua, đã ảnh hưởng chung đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp lớn trên địa bàn…

Vì vậy để đạt được kết quả nêu trên là sự cố gắng, nỗ lực lớn từ các cấp, ngành, cơ quan và đơn vị của tỉnh.

Tuy nhiên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang thẳng thắn nhìn nhận, tổng thu ngân sách nhà nước chưa đảm bảo tiến độ dự toán được giao; chưa tương xứng với tiềm năng và dư địa hiện có của tỉnh Quảng Ngãi.

Với thời gian còn lại của năm 2025 hiện rất ngắn, người đứng đầu chính quyền Quảng Ngãi một lần nữa yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần tạo ra dư địa trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo đó các cấp, ngành và đơn vị liên quan cần có sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, sáng tạo, đổi mới và kịp thời quản trị kinh tế của tất cả các ngành, các lĩnh vực để thực hiện hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước, mà cấp thẩm quyền đã giao.