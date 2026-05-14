Thống nhất nguồn vốn và phân chia dự án thành phần cao tốc Nha Trang – Đà Lạt

Ngày 14/5, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức kỳ họp chuyên đề khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tại kỳ họp, 100% các đại biểu đã thống nhất dự thảo và biểu quyết thông qua nguồn vốn, phân chia dự án thành phần cao tốc Nha Trang – Đà Lạt.

Tại kỳ họp, đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình bày dự thảo đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Nha Trang – Đà Lạt theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT, với tổng mức đầu tư hơn 25 nghìn tỷ đồng.

Cao tốc Nha Trang – Đà Lạt sẽ là điểm kết nối với xã Diên Thọ, Khánh Hòa.

Đây là dự án quan trọng quốc gia được kỳ vọng tạo đột phá trong kết nối vùng Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, rút ngắn hành trình Nha Trang – Đà Lạt từ gần 4 tiếng xuống còn khoảng 2 tiếng.

Tại kỳ họp, ông Châu Ngô Anh Nhân - Giám đốc Sở Tài chính, đại diện UBND tỉnh trình bày ba nội dung quan trọng để HĐND thống nhất.

Thứ nhất, về cơ quan có thẩm quyền: Trên cơ sở đồng thuận của HĐND tỉnh Lâm Đồng (Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 30/3/2026) và ý kiến xác nhận của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh đề nghị giao UBND tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chủ trì toàn bộ quá trình triển khai dự án PPP.

Một điểm khu vực đèo Khánh Lê, Khánh Vĩnh (Khánh Hòa).

Thứ hai, về nguồn vốn: UBND tỉnh đề nghị nâng mức đóng góp ngân sách Khánh Hòa từ 403 tỷ đồng (Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 16/9/2025) lên tối đa 1.500 tỷ đồng trong giai đoạn 2026 – 2030, phục vụ bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư và tham gia một phần vốn xây dựng công trình. Sở Tài chính khẳng định nguồn vốn này hoàn toàn có thể cân đối trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh.

Thứ ba, về phân chia dự án thành phần: Để đẩy nhanh tiến độ, dự án được chia làm 3 phần: (1) Tuyến chính cao tốc Nha Trang – Đà Lạt theo hình thức BOT do nhà đầu tư tư nhân thực hiện; (2) Dự án giải phóng mặt bằng đoạn qua Khánh Hòa – giao UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện theo hình thức đầu tư công; (3) Dự án giải phóng mặt bằng đoạn qua Lâm Đồng – giao UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện tương tự.

Theo dự kiến, dự án có chiều dài toàn tuyến đoạn Nha Trang – Đà Lạt hơn 80 km, 4 làn xe quy mô thiết kế, tốc độ 80 – 100 km/h, tổng mức đầu tư sơ bộ 25.058 tỷ đồng, 35% vốn BOT (8.772 tỷ), 65% vốn nhà nước (16.286 tỷ). Thời gian thực hiện giai đoạn 2026 – 2030.

Được biết, Tuyến Quốc lộ 27C – con đường độc đạo nối Nha Trang - Đà Lạt thời gian qua đã trở thành nỗi lo lắng của người dân nhất là vào mùa mưa lũ. Với đèo Khánh Lê dài gần 30 km, địa hình quanh co hiểm trở, tuyến đường này thường xuyên xảy ra sạt lở, tai nạn nghiêm trọng.

Trước bối cảnh đó, dự án cao tốc Nha Trang – Đà Lạt sau khi đi vào hoạt động sẽ giúp cho người dân đi lại thuận tiện hơn và kết nối giao thương giữa các tỉnh với nhau. Phía Đông, duyên hải Nam Trung Bộ tiếp giáp Biển Đông – vùng biển chủ quyền đang chịu áp lực cạnh tranh gay gắt.