Thông tin mới nhất về chiến lược tái cấu trúc VinFast của Vingroup: Lộ diện pháp nhân mới có vốn gần 5.200 tỷ đồng

Theo thông tin mới nhất được công bố ngày 27/5, CTCP Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) đã ban hành các nghị quyết liên quan đến việc tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh của CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP).

Theo đó, Vingroup sẽ tách VFTP để thành lập pháp nhân mới mang tên CTCP VinFast Việt Nam (VFVN), với vốn điều lệ dự kiến 5.184 tỷ đồng, đặt trụ sở tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Hải Phòng.

Tại VFVN, Vingroup dự kiến sở hữu 89,62% vốn điều lệ thông qua việc chuyển phần cổ phần ưu đãi tại VFTP sang công ty mới. Điều này đồng nghĩa phần lớn quyền sở hữu và quyền chi phối của Vingroup tại VFTP sẽ được tái cấu trúc dưới pháp nhân VFVN.

Theo phương án được thông qua, sau khi hoàn tất quá trình tách doanh nghiệp, VinFast Auto Ltd. sẽ chuyển toàn bộ cổ phần có quyền biểu quyết tại VFTP sang một pháp nhân khác trong hệ sinh thái Vingroup. Đồng thời, Vingroup cũng ủy quyền cho người đại diện phần vốn tại VinFast Auto thực hiện các quyền biểu quyết liên quan để hoàn tất giao dịch.

Đây là bước sắp xếp lại cấu trúc sở hữu nội bộ nhằm tái phân bổ quyền kiểm soát và các phần vốn liên quan sau quá trình tái cấu trúc.

Nguồn: VinFast.

Thị trường nhận định, động thái này được xem là bước đi đầu tiên trong chiến lược tái cấu trúc theo mô hình "asset-light" của VinFast, hướng tới giảm áp lực đầu tư tài sản lớn và tối ưu hiệu quả vốn. Mô hình này tương đồng với cách nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Apple hay NVIDIA vận hành, khi tập trung nhiều hơn vào công nghệ, thương hiệu và hệ sinh thái thay vì trực tiếp sở hữu toàn bộ chuỗi tài sản sản xuất.

Chia sẻ với truyền thông, đại diện doanh nghiệp cho biết sau tái cấu trúc, VFVN cơ bản sẽ không còn áp lực nợ đáng kể, đồng thời kỳ vọng hãng xe có thể đạt điểm hòa vốn sớm hơn dự kiến. Theo kế hoạch, VinFast Việt Nam dự kiến có lãi từ năm 2027.

Trong một diễn biến khác, ngày 25/5 vừa qua VinFast Auto Ltd. công bố Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh - con trai cả ông Phạm Nhật Vượng, giữ chức Chủ tịch HĐQT của VinFast. Quyết định trên nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng toàn cầu trong giai đoạn phát triển mới.

