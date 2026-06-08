Thu ngân sách 5 tháng khởi sắc, Chủ tịch Quảng Ngãi chỉ đạo tập trung tăng tốc những tháng cuối năm

Sáng 8/6, thông tin từ chính quyền Quảng Ngãi cho biết, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 5 tháng đầu năm 2026 của tỉnh, đã có nhiều vượt bậc so với cùng kỳ.

Phát triển kinh tế của Quảng Ngãi trong 5 tháng đầu năm 2026 có nhiều sự vượt bậc so với cùng kỳ. Ảnh: CG

Đơn cử chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 7,69%, các sản phẩm công nghiệp chủ lực đều tăng so với tháng cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng khoảng 15,25%, kim ngạch xuất khẩu ước tăng 30,8%, kim ngạch nhập khẩu ước tăng 2,6% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 15.751 tỷ đồng, bằng 46,5% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước...

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Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi nhìn nhận, vẫn còn 1 số chỉ tiêu đạt thấp, so kế hoạch đề ra.

Vì vậy tại buổi chủ trì cuộc họp với cấp, ngành trực thuộc mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang đã nêu những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; giao nhiệm vụ cụ thể để tăng tốc phát triển kinh tế trong thời gian đến.

Người đứng đầu chính quyền Quảng Ngãi một lần nữa nhấn mạnh, các sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư…phải xác định tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang. Ảnh: CP

Thủ trưởng cấp, ngành và địa phương cần phải tập trung chỉ đạo với tinh thần quyết liệt, cụ thể và rõ trách nhiệm hơn, để phấn đấu hoàn thành đạt kết quả cao nhất các mục tiêu đã đề ra

Tập trung rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường phối hợp trong công tác bồi thường GPMB, tái định cư, xác định giá đất, giao đất.

Khẩn trương tăng tốc tiến độ trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án giai đoạn 2026 – 2030; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh gắn với triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp…

Du lịch Quảng Ngãi trong 5 tháng qua thu hút trên 3,22 triệu lượt khách, tăng 49% so với cùng kỳ và đạt 52% kế hoạch. Ảnh: CG

Giao trách nhiệm cho Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với cấp, ngành và đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng từng quý, từng ngành, từng lĩnh vực; tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Định kỳ hàng quý phải theo dõi, đánh giá mức độ đóng góp của từng ngành, từng sản phẩm chủ lực đối với tăng trưởng GRDP của tỉnh; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để kịp thời tham mưu giải pháp điều hành phù hợp…