Thứ trưởng Bộ Xây dựng kiểm tra loạt dự án nhà ở xã hội tại Đà Nẵng, thúc tiến độ tăng nguồn cung

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc về đích

Tại buổi làm việc ngày 10/4, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đánh giá TP Đà Nẵng đã quan tâm, chỉ đạo quyết liệt việc triển khai Nghị quyết 07 về phát triển nhà ở xã hội. Thành phố đã quy hoạch 46 vị trí đất với tổng diện tích 134ha, quy mô khoảng 42.700 căn hộ, đồng thời tích cực kêu gọi đầu tư và hoàn thiện cơ chế triển khai.

Hiện Đà Nẵng đang triển khai 20 dự án với 18.265 căn; trong đó 13 dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư (khoảng 12.000 căn) và 7 dự án đang thi công (6.132 căn). Nếu đảm bảo tiến độ, khả năng hoàn thành và vượt chỉ tiêu 5.000 căn trong năm 2026 là khả thi. Tuy nhiên, theo rà soát thực tế, dự kiến mới đạt khoảng 3.831 căn, còn thiếu gần 1.200 căn.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng kiểm tra loạt dự án nhà ở xã hội tại Đà Nẵng. Ảnh: V.N

Đoàn đã làm việc tại nhiều dự án trọng điểm như: dự án nhà ở xã hội khu chung cư số 5 thuộc Khu B – Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ (phường Hòa Xuân) do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà ở Toàn Cầu làm chủ đầu tư; dự án nhà ở xã hội khu chung cư số 3 cũng thuộc Khu B – Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ do Công ty Cổ phần Chương Dương HomeLand - Đà Nẵng thực hiện; cùng dự án tại khu đất B4-1, B4-2 thuộc khu tái định cư Hòa Hiệp 4 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô làm chủ đầu tư.

Trong các dự án được kiểm tra, dự án nhà ở xã hội tại khu chung cư số 3 – Khu B, Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ do Công ty Cổ phần Chương Dương HomeLand - Đà Nẵng thực hiện được đánh giá có quy mô lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội cho thành phố. Dự án gồm 3 khối nhà, trong đó A1 và A2 là nhà ở xã hội, khối B là nhà thương mại, cao 15 tầng nổi, 1 tầng hầm và 2 tầng đế. Tổng mức đầu tư khoảng 1.015 tỷ đồng, với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 87.000 m².

Theo thiết kế, dự án cung cấp khoảng 830 căn hộ, gồm 676 căn nhà ở xã hội và 154 căn nhà ở thương mại. Hiện dự án đang trong giai đoạn thi công cọc đại trà, dự kiến cất nóc vào cuối năm 2026 và hoàn thành, bàn giao vào quý III/2027.

Khu chung cư số 3 – Khu B, Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ do Công ty Cổ phần Chương Dương HomeLand - Đà Nẵng thực hiện được đánh giá có quy mô lớn. Ảnh: V.N

Tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành phần thô và cất nóc trong năm nay để sớm đưa sản phẩm ra thị trường, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là nhóm thu nhập thấp.

Liên quan đến thông tin người mua nhà ở xã hội sau 5 năm vẫn không được phép chuyển nhượng tự do mà chỉ được chuyển nhượng cho đúng đối tượng theo quy định, tại buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết chính sách này dự kiến sẽ được xem xét tháo gỡ trong thời gian tới. Việc điều chỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình giao dịch, đồng thời giúp họ yên tâm ổn định cuộc sống và linh hoạt hơn trong việc sử dụng tài sản của mình.

Theo Bộ Xây dựng, việc kiểm tra lần này không chỉ nhằm rà soát tiến độ, chất lượng các dự án mà còn để ghi nhận, xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh. Qua đó, đảm bảo các chương trình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn Đà Nẵng được triển khai đúng định hướng, góp phần ổn định an sinh xã hội và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững.