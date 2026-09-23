Chiều 22/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp kiểm điểm, thúc đẩy giải ngân các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Theo Bộ Tài chính, đến ngày 31/8/2026, các dự án, công trình trọng điểm ngành GTVT giải ngân 95.440 tỷ đồng, đạt 38%, thấp hơn mức gần 50% của tiến độ giải ngân chung toàn quốc. Nhiều dự án quy mô lớn mới giải ngân dưới 30% như Vành đai 3 TPHCM, TPHCM - Mộc Bài, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Thúc tiến độ các dự án trọng điểm

Đáng chú ý, có 12 dự án giải ngân dưới 5%, với tổng vốn khoảng trên 93.000 tỷ đồng. Trong số này, 6 dự án đang chuẩn bị đầu tư, 6 dự án đang thực hiện đầu tư; đáng lưu ý có 3 dự án đang triển khai nhưng chưa giải ngân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp hôm nay (Ảnh: Chinhphu.vn)

Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư, các bộ, ngành và địa phương nâng cao trách nhiệm, quyết tâm, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ đã cam kết và giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

Theo Thủ tướng, tiến độ các dự án do chủ đầu tư, bộ, ngành, địa phương xây dựng và đăng ký nên phải thực hiện theo cam kết; kiên quyết không lùi, kéo dài hoặc điều chỉnh tiến độ nếu không có lý do khách quan chính đáng.

Phó Thủ tướng Thường trực, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và lãnh đạo các bộ, ngành được giao trực tiếp làm việc tại các dự án chậm tiến độ trong những ngày tới, xác định nguyên nhân và xử lý ngay các vướng mắc, đồng thời xây dựng lộ trình thực hiện từ nay đến cuối năm cho từng dự án.

Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng được yêu cầu kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân, không khả thi sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn. Kết quả giải ngân sẽ là tiêu chí quan trọng để bố trí kế hoạch vốn đầu tư công những năm tiếp theo.

Thủ tướng chỉ đạo tập trung xử lý các dự án chậm tiến độ, giải ngân thấp, trong đó có Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, Vành đai 3 TPHCM, TPHCM - Mộc Bài, Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương và TPHCM - Chơn Thành.

Các dự án phải hoàn thành trong năm 2026 như Tuyên Quang - Hà Giang, Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Cao Lãnh - An Hữu và Vành đai 3 TPHCM được yêu cầu tiếp tục quán triệt, bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh báo cáo. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Với đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh công tác tái định cư, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật và lựa chọn tư vấn có năng lực để lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng phải hoàn thành phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 10/2026, phấn đấu khởi công tuyến chính đầu năm 2027.

Hai tuyến đường sắt đô thị Hà Nội gồm Trần Hưng Đạo - Thượng Đình và Nam Thăng Long - Nội Bài cũng được yêu cầu đẩy nhanh thủ tục đầu tư. Dự án mở rộng cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Toàn cảnh phiên họp (Ảnh: Chinhphu.vn)

Gỡ điểm nghẽn vật liệu

Thủ tướng chỉ rõ thiếu vật liệu xây dựng là một trong những nguyên nhân quan trọng gây chậm tiến độ. Các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu rà soát các mỏ, nắm chắc trữ lượng, đẩy nhanh thủ tục cấp phép, gia hạn mỏ và ưu tiên vật liệu cho các dự án trọng điểm.

Đồng thời, các địa phương phải đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tái định cư và xử lý các vướng mắc phát sinh.

Đối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Thủ tướng yêu cầu tập trung nguồn lực, xác định rõ từng hạng mục phải hoàn thành trong năm 2026, thời điểm hoàn thành và trách nhiệm của từng cơ quan.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tháo gỡ nhanh, triệt để các vướng mắc, bảo đảm tiến độ, chất lượng và mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.