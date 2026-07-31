Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chặn việc lập tài khoản không đúng chủ thể

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới.

Chỉ thị nêu: Thời gian tới, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn biến phức tạp, có tính chất xuyên quốc gia, lợi dụng không gian mạng, hoạt động chuyển đổi số, thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến và sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước để thực hiện hành vi phạm tội.

Đặc biệt, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp, thường xuyên thay đổi địa bàn, phương thức, thủ đoạn phạm tội, triệt để khai thác các thành tựu khoa học, công nghệ mới để đối phó với cơ quan chức năng, gây khó khăn cho công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm.

Chính phủ yêu cầu cơ quan này nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật nhằm ngăn chặn tình trạng sử dụng tài khoản thanh toán, ví điện tử, mobile money không đúng thông tin chủ thể để vi phạm pháp luật.

Lập hệ thống tự động giám sát, cảnh báo trực tiếp đối với các giao dịch bất thường, giao dịch có dấu hiệu liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bộ Tài chính tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên ngành đối với các lĩnh vực thuế, hải quan, chứng khoán, bảo hiểm, kế toán, kiểm toán, đấu thầu, phát hành trái phiếu, huy động vốn, đầu tư tài chính, hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các dịch vụ tài chính thuộc phạm vi quản lý; kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý hành vi lợi dụng hoạt động tài chính, đầu tư, kinh doanh để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chính phủ nhấn mạnh: Đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên gắn với công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội; không để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp, hình thành điểm, tụ điểm hoạt động lừa đảo tại địa bàn, lĩnh vực quản lý.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận diện phòng ngừa tội phạm cho Nhân dân; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, kịp thời cảnh báo phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới, đặc biệt là tội phạm lừa đảo trực tuyến theo hướng thiết thực, phù hợp từng lĩnh vực, địa bàn, nhóm đối tượng.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nền tảng số, mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo nhanh, diện rộng đến người dân.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao hỗ trợ thúc đẩy hợp tác với các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp cung cấp nền tảng số xuyên biên giới nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Các cơ quan này cần chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tăng cường công tác nắm tình hình, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, cảnh báo công dân Việt Nam ở nước ngoài về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là thủ đoạn tuyển dụng lao động trá hình và các hình thức dụ dỗ khác nhằm lôi kéo, ép buộc tham gia hoạt động vi phạm pháp luật tại nước ngoài; làm tốt công tác bảo hộ công dân, nhất là những người bị lừa đảo, ép buộc tham gia vào các tổ chức tội phạm tại nước ngoài.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về thương mại điện tử, kinh doanh trực tuyến, kinh doanh đa cấp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhằm khắc phục sơ hở, bất cập, không để tội phạm lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tăng cường quản lý hoạt động của website thương mại điện tử, sàn giao dịch thương mại điện tử, ứng dụng thương mại điện tử, mạng xã hội có chức năng thương mại điện tử, hoạt động livestream bán hàng, tiếp thị liên kết, quảng cáo, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ trên môi trường mạng; chỉ đạo, hướng dẫn các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội có chức năng thương mại điện tử tăng cường xác thực thông tin tổ chức, cá nhân kinh doanh; công khai, minh bạch thông tin người bán, hàng hóa, dịch vụ...

Thủ tướng yêu cầu các tỉnh thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng, đường dây hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tập trung triệt phá các ổ nhóm lừa đảo sử dụng công nghệ cao, hoạt động có tổ chức, liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm và cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, bao che, tiếp tay cho vi phạm...