Thúc đẩy chuỗi liên kết sản xuất lúa giống bền vững

Hằng năm, Đà Nẵng trồng đến trên 5.000ha lúa giống, sản lượng khoảng 25.700 tấn

Phát biểu tại tọa đàm, ông Đoàn Ngọc Trung - Phó Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh: “Sự kiện hôm nay có sự góp sức lớn từ UBND các xã, phường, các công ty sản xuất lúa giống và các HTX nông nghiệp trên địa bàn. Điều này thể hiện niềm tin và tinh thần trách nhiệm cao của các bên trong việc thúc đẩy hình thành các chuỗi liên kết sản xuất lúa giống trên toàn thành phố”.

Ông Đoàn Ngọc Trung - Phó Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi tọa đàm

Theo báo cáo của Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng, diện tích đất nông nghiệp của địa phương khoảng 960.950ha, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu sử dụng đất. Toàn thành phố hiện có 764 HTX đang hoạt động, bao gồm 458 HTX nông nghiệp (chiếm gần 60%). Trong đó, có 110 HTX chuyên sản xuất lúa và lúa giống, chiếm 24% tổng số HTX nông nghiệp.

Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng tổ chức buổi Tọa đàm “Vai trò của hợp tác xã trong liên kết chuỗi sản xuất lúa giống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”

Số liệu từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Đà Nẵng cho thấy, diện tích sản xuất lúa giống của Đà Nẵng hằng năm đạt trên 5.000ha, sản lượng khoảng 25.700 tấn. Nguồn cung này cơ bản đáp ứng nhu cầu nội tỉnh và cung ứng cho các tỉnh lân cận thuộc khu vực miền Trung. Hiện có khoảng 33 doanh nghiệp, HTX và đơn vị tham gia vào mạng lưới liên kết này.

Lãnh đạo Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng tham quan mô hình cánh đồng sản xuất giống lúa BC15 mới của Tập đoàn Thái Bình Seed

“Những năm gần đây, mô hình liên kết “doanh nghiệp - HTX - nông dân” đã có bước phát triển tích cực. Sự hợp tác này không chỉ giúp ổn định đầu ra mà còn từng bước hình thành chuỗi sản xuất khép kín từ vùng nguyên liệu đến chế biến và tiêu thụ”, ông Đoàn Ngọc Trung chia sẻ.

Tọa đàm đã làm rõ các kết quả đạt được, nhận diện khó khăn, thách thức và cơ hội trong tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị. Từ đó, phát huy tiềm năng địa phương và khẳng định tính ưu việt của mô hình HTX khi kết nối với doanh nghiệp.

Những điểm sáng từ mô hình liên kết thực tế sản xuất lúa giống

Tại buổi tọa đàm, ông Bùi Quốc Yên - Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ nông dân (trực thuộc Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng) đã chia sẻ những kết quả cụ thể trong việc hỗ trợ hội viên và xây dựng chuỗi liên kết.

Ông Bùi Quốc Yên - Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ nông dân báo cáo tham luận tại buổi tọa đàm

Thời gian qua Trung tâm đã tổ chức hơn 100 lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 9.000 hội viên và thành viên tham gia. Trong hai năm 2025 - 2026, Hội Nông dân thành phố làm cầu nối cung ứng trên 18.000 tấn phân bón (Bình Điền, Mặt Trời Mới, Sao Việt) trị giá gần 270 tỷ đồng cho hơn 38.000 nông dân và thành viên HTX.

Lãnh đạo HND Đà Nẵng tham quan mô hình lúa giống của nông dân trên địa bàn. Ảnh: CTV

Đặc biệt, trong vụ Đông Xuân 2025 - 2026, mô hình liên kết sản xuất lúa giống TBR97 tại xã Xuân Phú là một điểm sáng nổi bật như, triển khai trên diện tích 16ha với sự phối hợp của Công ty TNHH ThaiBinh Seed Miền Trung - Tây Nguyên. Mô hình áp dụng máy bay không người lái (drone) để phun thuốc bảo vệ thực vật, giúp giảm chi phí và nâng cao an toàn canh tác.

Đặc biệt, doanh nghiệp thu mua toàn bộ 123,2 tấn lúa giống tươi với giá 6.500 đồng/kg (cao hơn thị trường 400 - 500 đồng/kg). Bên cạnh đó, doanh nghiệp cung ứng 250 tấn phân bón Mặt Trời Mới trị giá hơn 3,5 tỷ đồng theo hình thức trả chậm cho HTX Tam Thành 1 và Tam Thành 2 (xã Tây Hồ). Giá bán thấp hơn thị trường 300 - 500 đồng/kg, giúp các thành viên tiết kiệm 60 - 100 triệu đồng chi phí sản xuất.

Mô hình liên kết sản xuất lúa giống của Công ty TNHH giống cây trồng Miền Trung. Ảnh: U.M

Bên cạnh đó, Hội Nông dân thành phố tiếp tục phối hợp với HTX Nông nghiệp Điện Phương (phường Điện Bàn) duy trì mô hình sản xuất lúa ST25 hữu cơ. Doanh nghiệp trực tiếp thu mua lúa khô với giá 12.300 đồng/kg (cao hơn thị trường từ 5.000 - 7.000 đồng/kg). Mô hình này hướng tới phát triển vùng nguyên liệu ổn định, nâng tầm thương hiệu “Gạo xứ Quảng” đã được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận.

Để tiếp tục phát huy vai trò của Hội Nông dân và HTX trong chuỗi liên kết, ông Bùi Quốc Yên đưa ra các đề xuất trọng tâm như, cần đẩy mạnh tuyên truyền: Nâng cao nhận thức của nông dân về lợi ích của kinh tế tập thể, chuỗi giá trị, sản xuất an toàn, hữu cơ và chuyển đổi số. Tăng cường tập huấn kỹ thuật, kỹ năng quản trị HTX và xây dựng các mô hình điểm về sản xuất lúa giống.

Đặc biệt, giúp hội viên và HTX tiếp cận nguồn vốn, vật tư chất lượng, dịch vụ sản xuất và tìm kiếm đầu ra ổn định. Phát triển các chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp để làm nền tảng hình thành các tổ hợp tác, HTX hiệu quả và đẩy mạnh cơ giới hóa và chuyển đổi số để giảm chi phí, nâng cao năng suất và tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm lúa giống Đà Nẵng.