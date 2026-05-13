Thúc đẩy kinh tế số, chính quyền số tại các phường phía Nam thành phố Đà Nẵng



Theo báo cáo của các phường phía Nam thành phố Đà Nẵng, sau sắp xếp đơn vị hành chính, tình hình kinh tế - xã hội tại các địa phương tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; bộ máy chính quyền từng bước ổn định, hoạt động hiệu quả hơn; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, chăm lo an sinh xã hội được quan tâm triển khai đồng bộ.

Tuy nhiên, các địa phương cũng thẳng thắn nhìn nhận nhiều khó khăn, vướng mắc phát sinh sau sáp nhập như quy mô dân số lớn, địa bàn rộng, áp lực quản lý nhà nước tăng cao; hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chưa đồng bộ; công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị còn gặp khó khăn; nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông còn hạn chế.

Ông Đoàn Duy Tân - Trưởng Đoàn Kiểm tra 708 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hương Trà và Quảng Phú nhằm đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ sau sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Tại buổi làm việc, các phường kiến nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế, quy định pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp nhằm bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tránh chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời đề xuất tăng cường phân cấp, phân quyền; bổ sung chức năng cho các đơn vị trực thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố để chủ động tạo nguồn thu từ quỹ đất; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở, ngành trong giải quyết thủ tục hành chính liên thông trên các lĩnh vực đất đai, hộ tịch, xây dựng…

Bí thư phường Tam Kỳ Nguyễn Thị Thu Lan phát biểu tại buổi làm việc của Đoàn Kiểm tra 708 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

Kết luận buổi làm việc, ông Đoàn Duy Tân - Trưởng Đoàn Kiểm tra 708 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy 4 phường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng; xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ. Việc học tập nghị quyết phải gắn với công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đưa nghị quyết đi vào thực tiễn đời sống.

Trung tâm điều hành thông minh chung của 4 phường Tam Kỳ, Quảng Phú, Hương Trà và Bàn Thạch nằm tại UBND phường Tam Kỳ. Ảnh: CTV

“Yêu cầu tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Trung ương và thành phố về sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, chính quyền cơ sở; đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành theo hướng sâu sát, thực chất, hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ.

Các địa phương cần tập trung rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm; khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ; nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị nhằm giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính đúng thời gian, đúng quy định.

Đồng thời triển khai hiệu quả Nghị quyết số 14-NQ/TU của Thành ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đến năm 2030 và những năm tiếp theo”, ông Đoàn Duy Tân nhấn mạnh.

Lãnh đạo phường Tam Kỳ trong một lần kiểm tra tình hình hoạt động tại Trung tâm hành chính công của phường. Ảnh: CTV

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, ông Đoàn Duy Tân yêu cầu các địa phương tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng phường; hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển sản xuất; thúc đẩy các mô hình kinh tế, khởi nghiệp sáng tạo, kinh tế tư nhân; nghiên cứu xây dựng các mô hình liên kết du lịch, dịch vụ gắn với tiêu thụ sản phẩm OCOP và phát triển du lịch sinh thái. Cùng với đó, cần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung tháo gỡ khó khăn liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng và các dự án động lực.

Liên quan đến thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, ông Đoàn Duy Tân đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; rà soát, chuẩn hóa, số hóa cơ sở dữ liệu; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, điều hành công tác phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; huy động các nguồn lực xã hội đồng hành cùng địa phương trong xây dựng chính quyền số và phát triển kinh tế số…