Thuế tỉnh Nghệ An kích hoạt ứng dụng “Quản trị thuế thông minh 360 độ”, tăng tốc chuyển đổi số quản lý thuế

Thuế tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác đảng và công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Mặc dù nền kinh tế vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, song Thuế tỉnh Nghệ An đã bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế và UBND tỉnh để triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thuế theo hướng hiện đại.

Các đại biểu thực hiện nghi thức kích hoạt ứng dụng "Quản trị thuế thông minh 360 độ", đánh dấu bước tiến mới trong chuyển đổi số ngành Thuế. Ảnh: TNA

Trong đó, ngành Thuế tập trung lấy dữ liệu làm nền tảng, tăng cường quản lý rủi ro, chống thất thu ngân sách, đồng thời đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế trong thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Nhờ triển khai quyết liệt các giải pháp, tổng thu nội địa 6 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 16.317 tỷ đồng, bằng 76% dự toán pháp lệnh và tăng 26% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, có 13/16 khoản thu, sắc thuế vượt tiến độ dự toán, tạo nền tảng thuận lợi để ngành Thuế phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026.

Kết quả này tiếp tục khẳng định hiệu quả của các giải pháp quản lý thuế hiện đại, đồng thời phản ánh sự phục hồi tích cực của hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Điểm nhấn của hội nghị là nghi thức kích hoạt ứng dụng “Quản trị thuế thông minh 360 độ”, đánh dấu bước tiến mới trong lộ trình chuyển đổi số của Thuế tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết công tác thuế và công tác đảng 6 tháng đầu năm 2026 của Thuế tỉnh Nghệ An. Ảnh: TNA

Ứng dụng được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực phân tích và khai thác dữ liệu, hỗ trợ nhận diện sớm các dấu hiệu rủi ro trong quản lý thuế, tăng cường tính minh bạch, nâng cao hiệu quả điều hành và hiện đại hóa toàn diện hoạt động của cơ quan thuế.

Ông Vũ Chí Hùng - Phó Cục trưởng Cục Thuế, ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà Thuế tỉnh Nghệ An đạt được trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt là tốc độ tăng thu ngân sách thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Đồng chí đề nghị ngành Thuế Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính và Cục Thuế; tập trung quản lý chặt chẽ các nguồn thu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong quản lý thuế; nâng cao hiệu quả quản lý nợ thuế, chống thất thu, chống chuyển giá và gian lận thuế.

Cùng với đó, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, chuyên môn cao, giữ vững kỷ cương, kỷ luật để xây dựng cơ quan thuế ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại.

Ông Nguyễn Bằng Thắng - Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An, khẳng định quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026. Ảnh: TNA

Ông Nguyễn Bằng Thắng - Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An khẳng định, toàn ngành sẽ tiếp tục phát huy tinh thần "Đổi mới - Kỷ cương - Đoàn kết - Sáng tạo", triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.

Thuế tỉnh Nghệ An sẽ tập trung quản lý chặt các nguồn thu, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác quản lý thuế, nâng cao hiệu quả chống thất thu, xử lý nợ thuế, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế.

Ông Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An ghi nhận những kết quả nổi bật của ngành Thuế trong thời gian qua. Ảnh: TNA

Ông Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, yêu cầu toàn ngành tiếp tục bám sát diễn biến kinh tế để chủ động dự báo nguồn thu, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu ngân sách được giao.

Ngành Thuế cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác hiệu quả dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý thuế; đồng thời đổi mới công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế theo hướng hiện đại, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch và thuận lợi.