Thưởng tới 10 triệu đồng cho người phát hiện người bán hàng không xuất hóa đơn điện tử

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 254 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế số 108 về hóa đơn điện tử và chứng từ điện tử.

Theo quy định, người cung cấp thông tin phải đáp ứng đồng thời các điều kiện: Thông tin trung thực, chính xác, kịp thời; xác định rõ thời gian, địa điểm, đối tượng vi phạm; nội dung phản ánh đúng thực tế và đủ căn cứ để cơ quan thuế kiểm tra, xác minh, làm cơ sở ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Người phát hiện, tố giác hành vi không xuất hóa đơn điện tử có thể được thưởng lên đến 10 triệu đồng

Nội dung phản ánh cần nêu rõ thông tin của người bán hàng hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ như tên, địa chỉ hoặc mã số thuế; thông tin về giao dịch, hành vi không lập hoặc không giao hóa đơn điện tử cùng các tài liệu, chứng cứ liên quan (nếu có).

Người phản ánh cũng phải cung cấp họ tên, số điện thoại và số định danh cá nhân để liên hệ.

Thông tin có thể được gửi qua hệ thống hóa đơn điện tử, Hệ thống thông tin quản lý thuế như eTax Mobile, Cổng Dịch vụ công quốc gia, thư điện tử, hệ thống tiếp nhận thông tin của cơ quan thuế hoặc nộp trực tiếp, gửi bằng văn bản theo quy định.

Việc khen thưởng căn cứ vào kết quả xác minh và quyết định xử phạt của cơ quan thuế, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng và giữ bí mật thông tin của người cung cấp.

Mỗi vụ việc chỉ được khen thưởng một lần. Nếu có nhiều người cùng phản ánh một hành vi vi phạm, cơ quan thuế sẽ ưu tiên khen thưởng người cung cấp thông tin đầu tiên hoặc người có thông tin đầy đủ, giá trị nhất.

Mức thưởng tối đa bằng 10% số tiền xử phạt vi phạm hành chính của từng vụ việc nhưng không quá 10 triệu đồng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ quy định cụ thể về mức thưởng, hình thức, trình tự, thủ tục khen thưởng cũng như việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện.