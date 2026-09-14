Tiền chảy về hạ tầng Hà Nội: Cam kết tỷ USD và bài toán "đủ chuẩn" của doanh nghiệp

Hàng loạt ngân hàng như Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, NCB, MSB, TPBank và MB đã ký thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp để thu xếp, tài trợ vốn cho nhiều dự án tại Hà Nội, từ hạ tầng giao thông, phát triển đô thị đến chuyển đổi xanh.

Các thỏa thuận tập trung vào những dự án đáng chú ý như tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội, Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City, Khu đô thị Thành phố Công nghệ Xanh Hà Nội, Khu đô thị Thể thao quốc tế Hà Nội, cùng kế hoạch chuyển đổi phương tiện xe buýt điện của Thủ đô.

Hoạt động ký kết diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị “Giải pháp khơi thông nguồn lực tài chính - ngân hàng phục vụ tăng trưởng kinh tế Thủ đô giai đoạn 2026-2030”, do UBND TP Hà Nội phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức ngày 12/9.

Các thỏa thuận nhằm cụ thể hóa cam kết đồng hành của ngành ngân hàng với mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên của Hà Nội trong giai đoạn 2026-2030.

Cụ thể, Agribank Chi nhánh Hà Nội và CTCP Kinh doanh và Xây dựng Nhà hợp tác đầu tư xây dựng tổ hợp văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại và nhà ở thương mại tại số 94 Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng.

Một chi nhánh khác của Agribank ký thỏa thuận với CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Bắc Hà Nội để tài trợ dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.

Cùng tham gia thu xếp nguồn lực cho dự án này, NCB ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Bắc Hà Nội. NCB sẽ đóng vai trò ngân hàng đầu mối thu xếp vốn, đồng thời cung cấp các giải pháp tín dụng, thanh toán, quản lý dòng tiền và ngân hàng đầu tư cho chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia dự án.

Tổng nhu cầu vốn của dự án dự kiến khoảng 17.000 tỷ đồng. Trong đó, NCB dự kiến triển khai hạn mức tín dụng tối thiểu 6.800 tỷ đồng từ nay đến hết năm 2027.

Vietcombank Chi nhánh Hà Nội và Tổng Công ty Vận tải Hà Nội hợp tác tài trợ đầu tư phương tiện, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xe buýt điện.

Ở nhóm dự án đô thị, BIDV Chi nhánh Hà Nội và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội (Handico) hợp tác tài trợ vốn cho các dự án của Handico trong giai đoạn 2026-2030.

Handico đồng thời ký thỏa thuận với MB Chi nhánh Hai Bà Trưng về tài trợ đầu tư xây dựng Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City. Vietcombank cũng hợp tác với Handico liên quan đến đầu tư xây dựng dự án này.

MSB và Công ty TNHH Thành phố Công nghệ Xanh Hà Nội hợp tác nghiên cứu, thu xếp tài chính và tín dụng cho dự án Khu đô thị Thành phố Công nghệ Xanh Hà Nội.

TPBank và CTCP Vinhomes hợp tác thu xếp tài chính để triển khai dự án Khu đô thị Thể thao quốc tế Hà Nội, trải dài trên địa bàn 11 phường, xã.

Trong khi đó, VietinBank Chi nhánh Thành An và CTCP Tập đoàn Thái Bình Dương ký thỏa thuận hợp tác triển khai các dự án và phương án của tập đoàn trong giai đoạn 2026-2030.

Etime tổng hợp. Ảnh: AI

Tín dụng tại Hà Nội tăng trên 13%

Phát biểu tại hội nghị, Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn đánh giá, trong 8 tháng năm 2026, dù tăng trưởng của Hà Nội, đặc biệt trong 6 tháng đầu năm, chưa đạt kế hoạch đề ra, song vẫn cao hơn mức bình quân GRDP cả nước và là mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Theo Thống đốc, kết quả này thể hiện nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô.

Trong 8 tháng đầu năm, NHNN đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định tiền tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng. Ngành ngân hàng tập trung ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay, tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng hiệu quả, đồng thời hướng dòng vốn vào các động lực tăng trưởng và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Đến ngày 28/8/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 20,5 triệu tỷ đồng, tăng 10,24% so với cuối năm 2025.

Cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ với khoảng 77,3% dư nợ phục vụ lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

Riêng tại Hà Nội, tín dụng tăng trên 13%, cao hơn mức bình quân của toàn hệ thống.

Dù vậy, Thống đốc Phạm Đức Ấn cho rằng nguồn vốn ngân hàng không thể là nguồn lực duy nhất cho các dự án lớn. Những dự án quy mô lớn cần được cấu trúc vốn từ nhiều nguồn khác nhau, gồm vốn của chính quyền địa phương, thị trường vốn, trái phiếu doanh nghiệp, hợp tác công tư và vốn chủ sở hữu.

“Ngân hàng cũng không phải là ngành duy nhất để cấp nguồn lực, nguồn vốn”, Thống đốc nhấn mạnh.

Theo người đứng đầu NHNN, việc huy động và phân bổ vốn cần được tính toán phù hợp, gắn với khả năng hoàn vốn và yêu cầu bảo đảm an toàn hệ thống.

Muốn tiếp cận vốn, doanh nghiệp cần minh bạch dòng tiền

Bên cạnh khả năng cung ứng vốn của hệ thống ngân hàng, Thống đốc NHNN cũng đặt vấn đề từ phía doanh nghiệp.

Theo ông Phạm Đức Ấn, khả năng tiếp cận tín dụng không chỉ phụ thuộc vào nhu cầu vốn. Hồ sơ pháp lý, quy hoạch, thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, phương án tài chính, năng lực quản lý, vốn chủ sở hữu và chất lượng dòng tiền đều là những yếu tố quan trọng đối với quyết định cấp tín dụng.

Để củng cố niềm tin giữa ngân hàng và doanh nghiệp, Thống đốc cho rằng cần nâng cao tính minh bạch tài chính, chuẩn hóa dữ liệu và dòng tiền. Khi doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, minh bạch hoạt động, có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi và dòng tiền rõ ràng, ngân hàng có thể từng bước chuyển sang phương thức cho vay dựa nhiều hơn vào hiệu quả dự án, thay vì quá phụ thuộc vào tài sản thế chấp.

Về phía các tổ chức tín dụng, Thống đốc đề nghị tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động; công khai, minh bạch lãi suất và điều kiện tín dụng; không cạnh tranh bằng cách đẩy lãi suất huy động lên cao, qua đó tạo thêm dư địa giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp và người dân.

NHNN Chi nhánh Khu vực I được yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò đầu mối kết nối chính sách tiền tệ, tín dụng với thực tiễn phát triển kinh tế của Hà Nội; theo dõi sát huy động vốn, tăng trưởng tín dụng, lãi suất, nợ xấu và khả năng hấp thụ vốn để kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền.

“NHNN cũng sẽ phối hợp với thành phố tháo gỡ những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách; hoàn thiện hạ tầng dữ liệu, kết nối dữ liệu doanh nghiệp, thuế, hóa đơn, bảo hiểm và các dữ liệu hợp pháp khác, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa”, Thống đốc Phạm Đức Ấn cho biết.