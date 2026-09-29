Tiếp lực ngân sách cho doanh nghiệp nhỏ và vừa qua Voucher tài chính

Theo đó, voucher này sẽ là một khoản cung cấp hỗ trợ tài chính, được bổ sung từ ngân sách nhà nước cho doanh nghiệp để chi trả một phần chi phí sử dụng dịch vụ hỗ trợ.

Cụ thể, tại điểm a khoản 2 Điều 6 Dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 2026 quy định “Phiếu hỗ trợ doanh nghiệp” là một trong những hình thức phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.



Trước đó, tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về nhóm dự án thuộc lĩnh vực kinh tế, tài chính, trong đó có dự Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có những chia sẻ nhằm làm rõ là cơ chế voucher.

Theo đó, tại khoản 17 Điều 3 dự thảo Luật, voucher được quy định như một chứng chỉ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm một số chi phí khi tham gia, sử dụng một số dịch vụ. Voucher được quy định rõ về thời gian và không được chuyển nhượng; khi doanh nghiệp đáp ứng điều kiện và sử dụng voucher thì được giảm chi phí dịch vụ.

Bộ trường Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: Bộ Tài chính

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến xác đáng của đại biểu để hoàn thiện dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đảm bảo chất lượng cao nhất.

Theo ông Tuấn, trong quá trình xây dựng các dự án luật được báo cáo tại hội nghị, cơ quan soạn thảo quán triệt 3 nguyên tắc.

Thứ nhất, thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương và các nghị quyết chiến lược.

Thứ hai, rà soát, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh công khai, minh bạch, dễ đoán định, giảm thời gian và chi phí tuân thủ. Thứ ba, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình xây dựng luật.

Về tiêu chí, dự thảo Luật xác định dựa trên số liệu của năm liền kề, với số lao động bình quân không quá 300 người, đồng thời đáp ứng một trong 2 tiêu chí về vốn (không quá 150 tỷ đồng) và doanh thu (không quá 400 tỷ đồng).

Các tiêu chí này đã được cơ quan soạn thảo rà soát kỹ, căn cứ vào thực tế Việt Nam từ khi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được triển khai, tốc độ tăng trưởng GDP, chỉ số lạm phát cũng như tiêu chuẩn về doanh nghiệp nhỏ và vừa trên thế giới, trong đó có hướng dẫn của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Áp dụng tiêu chí dự kiến vào số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, số doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 98,4% tổng số doanh nghiệp, tăng hơn 1% so với mức 97,4% theo quy định cũ. Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho rằng quy định này cơ bản phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.

Về chính sách hỗ trợ, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nêu 3 nguyên tắc: Tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp phát triển cả về quy mô và chất lượng; đồng thời bảo đảm hài hòa với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, ban hành chính sách thúc đẩy sự trưởng thành của doanh nghiệp nhỏ và vừa là nhiệm vụ then chốt để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Theo kinh nghiệm từ giai đoạn phát triển mạnh mẽ trên 10% của Nhật Bản, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) chiếm tới 58% tốc độ tăng trưởng; trong đó, quy mô doanh nghiệp đóng góp 29%, đổi mới công nghệ đóng góp tỷ trọng lớn và chuyển dịch lao động đóng góp 8%.

Liên quan đến chính sách thuế, Bộ trưởng cho hay, cơ quan soạn thảo đã tính toán hài hòa với quy định của pháp luật thuế, theo 2 nguyên tắc: Hỗ trợ về nghĩa vụ thuế và giảm thiểu chi phí tuân thủ chính sách thuế. Đây cũng là vấn đề được đại biểu Quốc hội, người dân và doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.