Tiếp tục biến động tỷ lệ sở hữu của nhóm Âu Lạc tại ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB; HoSE: ACB) đã công bố thông tin về biến động sở hữu của nhóm cổ đông liên quan bà Ngô Thu Thúy và ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny.

Theo công bố, ngày 8/6/2026, ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny đã mua thêm hơn 1,95 triệu cổ phiếu ACB trong phiên giao dịch ngày 5/6/2026.

Sau giao dịch, ông Nguyễn Đức Hiếu Johny nâng lượng nắm giữ lên 97,6 triệu cổ phiếu, tương đương 1,90% vốn điều lệ ngân hàng.

Trích công bố thông tin của ACB.

Nhóm cổ đông liên quan đến bà Ngô Thu Thúy, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny, ông Nguyễn Đức Hinh và bà Mai Phi Lan trước giao dịch đạt hơn 317,8 triệu cổ phiếu, tương đương 6,19% vốn ACB.

Như vậy, sau giao dịch của ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny, tổng sở hữu của nhóm tăng lên khoảng 415,5 triệu cổ phiếu, tương đương 8,09% vốn điều lệ ACB.

Như vậy, chỉ trong hơn hai tháng gần đây, nhóm cổ đông liên quan đến bà Ngô Thu Thúy đã mua ròng khoảng 158 triệu cổ phiếu ACB. Qua đó, tỷ lệ nắm giữ tại ngân hàng được nâng lên mức cao hơn đáng kể.

Trước đó, nhóm cổ đông Âu Lạc lần đầu trở thành cổ đông lớn tại ACB vào ngày 26/3/2026 với hơn 257,4 triệu cổ phiếu, tương đương 5,01% vốn điều lệ. Đến ngày 08/6/2026, lượng cổ phiếu do nhóm này nắm giữ đã tăng lên khoảng 415,5 triệu đơn vị, tương đương 8,09% vốn.

Tính theo giá tham chiếu phiên 11/06 là 26.500 đồng/cổ phiếu, giá trị danh mục hiện tại của nhóm cổ đông này ước đạt hơn 11.000 tỷ đồng. Diễn biến cho thấy tốc độ gia tăng sở hữu diễn ra khá nhanh trong thời gian ngắn.

Động thái tăng sở hữu diễn ra ngay trước thời điểm ACB chốt danh sách cổ đông vào ngày 16/06 để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025. Tổng tỷ lệ cổ tức năm nay là 20%, gồm 7% bằng tiền mặt và 13% bằng cổ phiếu, với tổng giá trị chi trả hơn 10.273 tỷ đồng.

Trong đó, ngân hàng dự kiến chi khoảng 3.595 tỷ đồng bằng tiền, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận về 700 đồng/cổ phiếu. Thời gian chi trả là ngày 23/06.

Đồng thời, ACB dự kiến phát hành hơn 667,76 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, qua đó nâng vốn điều lệ từ 51.366 tỷ đồng lên khoảng 58.044 tỷ đồng

Phiên sáng ngày 12/6, mã ACB tăng 1,89% lên 27.000 đồng/cp với thanh khoản dẫn đầu nhóm tài chính với hơn 28,5 triệu cp được sang tay.