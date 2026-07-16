Tiết lộ bí mật đằng sau những "đơn hàng 30 phút" giúp nông dân hốt bạc

Nụ cười của nông dân Trung Quốc. Ảnh minh họa: TTXVN

Sự chuyển dịch từ "xếp hàng hàng giờ" sang "bán nông sản trực tiếp trong 30 phút qua điện thoại" chính là minh chứng rõ nét cho hành trình hiện đại hóa nông nghiệp đang tiến triển mạnh mẽ tại Trung Quốc.

Những "kho thóc" kiểu mẫu: Chìa khóa vàng đảm bảo an ninh lương thực quốc gia

Trong chuyến thị sát tại Đức Châu mới đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình một lần nữa khẳng định: Nông nghiệp, nông thôn và nông dân luôn là ưu tiên hàng đầu trong công tác quản trị quốc gia. Ông nhấn mạnh rằng việc đảm bảo nguồn cung ổn định về ngũ cốc và các nông sản quan trọng là nhiệm vụ tiên quyết.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trò chuyện với nông dân trồng ngũ cốc, người vận hành máy móc nông nghiệp và kỹ thuật viên nông nghiệp trong chuyến thị sát tới Đức Châu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ngày 24/6. Ảnh Xinhua

Đức Châu không phải là một địa điểm ngẫu nhiên. Dù chỉ chiếm diện tích hơn 10.000 km2, thành phố này được ví như một trong những "kho thóc" trọng điểm khi đóng góp hơn 1% tổng sản lượng ngũ cốc cả nước. Những năm gần đây, Đức Châu đã trở thành "phòng thí nghiệm" cho các sáng kiến năng suất cao.

Đáng chú ý là sáng kiến "Dunbanliang" (đạt sản lượng gấp đôi) được triển khai từ năm 2021, đặt mục tiêu sản xuất hơn 1,5 tấn ngũ cốc trên mỗi mẫu Trung Quốc.

Nhờ nâng cấp ruộng đất tiêu chuẩn cao, hệ thống thủy lợi hiện đại, giống cây trồng cải tiến và công nghệ tích hợp nước-phân bón, đến năm 2025, diện tích canh tác theo chuẩn "Dunbanliang" tại Đức Châu đã mở rộng lên tới 1,58 triệu mẫu. Đây cũng là một phần trong nỗ lực chung của cả nước, khi hơn 90% sản lượng ngũ cốc mùa hè năm nay tại Trung Quốc đã được thu hoạch thành công.

Từ vụ mùa bội thu tới cuộc sống tốt đẹp hơn

Tuy nhiên, sản xuất nhiều ngũ cốc chỉ mới là một nửa câu chuyện. Đối với nông dân, nỗi lo thực sự thường bắt đầu sau khi gặt: không có chỗ phơi sấy, hao hụt trong lưu kho và giá cả thị trường biến động.

Để giải quyết vấn đề này, chính quyền huyện Vũ Thành (Đức Châu) đã giới thiệu mô hình "Ngân hàng ngũ cốc". Tại đây, nông dân có thể gửi ngũ cốc để được sấy khô chuyên nghiệp và tự chọn thời điểm bán, giúp giảm thiểu tổn thất và tối đa hóa lợi nhuận.

Mục tiêu cốt lõi của Trung Quốc không chỉ dừng lại ở việc tăng sản lượng, mà là thúc đẩy sự phục hưng nông thôn để nông dân được hưởng thành quả thực sự của hiện đại hóa.

Trong chuyến thị sát, ông Tập Cận Bình đã đến thăm gia đình nông dân Yu Xinhu tại làng Tây Vu Gia để hỏi thăm về cuộc sống, thu nhập, sức khỏe người già và chuyện học hành của trẻ nhỏ – những thước đo quan trọng nhất của sự phát triển nông thôn.

Tại làng Tây Vu Gia, những cải thiện này đang trở nên rõ rệt. Nhờ tích hợp phát triển thương mại điện tử, du lịch và công nghiệp văn hóa, ngôi làng đã tạo cơ hội phát triển cho hơn 3.000 cư dân lân cận.

Trung tâm livestream mang lại doanh thu tập thể khoảng một triệu nhân dân tệ mỗi năm, trong khi các chương trình du lịch giáo dục thu hút hơn 20.000 lượt khách ghé thăm.

Chia sẻ trước khi rời đi, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng của hiện đại hóa chính là đáp ứng khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn của nhân dân. Sự thành công của một vụ mùa bội thu không chỉ nằm ở số lượng ngũ cốc thu hoạch được, mà còn ở sự thịnh vượng và cơ hội mà nó mang lại cho chính những người nông dân.