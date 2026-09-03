"Tiết lộ" chủ nhân dự án điện gió 1.600 tỷ đồng vừa mới phê duyệt ở Gia Lai

Theo Quyết định, nhà đầu tư thực hiện dự án là Liên danh Công ty TNHH Đại Lợi Holding - Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Phát triển An Phát. Tổng vốn đầu tư dự án 1.600 tỷ đồng.

Từ tháng 9/2026 - 1/2027, nhà đầu tư thực hiện các thỏa thuận chuyên ngành; thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt đầu tư; đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán điện; thực hiện thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công; đồng thời triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất và cho thuê đất.

Dự án dự kiến khởi công vào tháng 2/2027 và hoàn thành, đưa vào vận hành trong tháng 2/2028. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục về đất đai, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng, môi trường, địa chất và khoáng sản kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, đất đai, lâm nghiệp và tài nguyên trong quá trình triển khai dự án.

Một dự án điện gió đang hoạt động tại Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Gia Lai. Ảnh: QN.

Sở Công Thương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về điện lực; hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch năng lượng, thỏa thuận đấu nối hệ thống điện quốc gia và các quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành điện gió; theo dõi, giám sát việc lắp đặt thiết bị, công nghệ, thi công, nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng, bảo đảm phù hợp với Quy hoạch điện VIII và các quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng hướng dẫn thực hiện các thủ tục về quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng và quản lý chất lượng công trình. UBND xã Ia Ko và UBND xã Chư Pưh chịu trách nhiệm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tổ chức giải phóng mặt bằng khu vực dự án và hướng dẫn nhà đầu tư triển khai dự án theo quy định.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu nhà đầu tư tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường.

Chủ động huy động nguồn vốn, sử dụng thiết bị có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, an ninh, an toàn; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai, bảo đảm không ảnh hưởng đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Ngoài ra, có trách nhiệm thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện, quản lý dự án; triển khai dự án theo đúng quy hoạch được phê duyệt, thực hiện đầy đủ các yêu cầu tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ đăng ký thực hiện dự án, kết quả mời quan tâm và các quy định pháp luật có liên quan.