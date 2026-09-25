Tiết lộ giống lúa chịu nhiệt mới đang cứu sống nông dân giữa lúc thời tiết ngày càng cực đoan

Vào tháng 6, khi học sinh tại Shiroishi cùng nhau ra đồng cấy lúa dưới sự chứng kiến của các linh mục Shinto cầu mong một mùa màng bội thu, ít ai ngờ rằng những thửa ruộng của lão nông 63 tuổi Haruki Kawasaki lại có thể chống chọi thành công với một mùa hè khô hạn khốc liệt. Giống lúa hinatamaru mà ông đang canh tác với những hạt mẩy, chắc khỏe chính là minh chứng sống động cho thấy hy vọng đang nảy mầm trên những cánh đồng tưởng chừng đã kiệt quệ vì thời tiết.

Một người nông dân kiểm tra hạt lúa đã thu hoạch trên ruộng lúa ở tỉnh Hyogo, Nhật Bản. Ảnh: Bloomberg/Getty Images

Khủng hoảng thời tiết và thách thức với hạt gạo Nhật

Trong suốt ba mùa hè qua, những người nông dân lớn tuổi của Nhật Bản đã phải oằn mình chống chọi với cái nóng kỷ lục và lượng mưa thấp hơn mức trung bình. Tình hình nghiêm trọng đến mức Cơ quan Khí tượng Nhật Bản phải bổ sung thêm một cấp độ cảnh báo hoàn toàn mới -"ngày nóng tàn khốc" - dành cho những ngày nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C.

Sự khắc nghiệt này đã giáng một đòn mạnh vào lúa gạo, loại lương thực chủ lực của quốc gia. Khi nhiệt độ duy trì ở mức cao bất thường trong thời gian dài sau khi lúa trổ bông, những hạt gạo lẽ ra phải trong suốt, giàu tinh bột lại trở nên đục, xốp và dễ bị nứt vỡ khi xay xát thương mại. Báo cáo của Greenpeace Nhật Bản cũng cảnh báo rằng các vựa nông sản mang tính biểu tượng của nước này đang bị đẩy vượt quá giới hạn chịu nhiệt, đe dọa trực tiếp đến an ninh lương thực quốc gia.

Ông Haruki Kawasaki đã thay đổi giờ làm việc trên cánh đồng vì buổi chiều quá nóng. Ảnh: Justin McCurry/The Guardian

Cuộc lội ngược dòng của giống lúa Hinatamaru

Để sinh tồn, nông dân tại tỉnh Saga - địa phương dẫn đầu cả nước về việc ứng phó với biến đổi khí hậu - đã chuyển hướng sang các giống lúa mới. Hiện tại, các giống lúa chịu nhiệt đã chiếm tới gần 67% diện tích gieo trồng tại Saga, theo sau là Nagasaki và Shimane.

Giải pháp này đến từ giống lúa Hinatamaru, thành quả của 12 năm nghiên cứu miệt mài sau khi vượt qua các thử nghiệm thực tế. Giống lúa này không chỉ chịu được cái nắng gay gắt mà vẫn giữ được hương vị thơm ngon vốn có.

Trên phạm vi toàn quốc, diện tích trồng lúa chịu nhiệt đã bùng nổ lên 248.000 ha, chiếm khoảng 18% tổng sản lượng lúa gạo cả nước, tăng mạnh so với mức 42.000 ha của năm trước đó.

Thay đổi để sinh tồn

Thời tiết cực đoan cũng buộc nhịp sống nhà nông phải đảo lộn. Nhiều nông dân phải ra đồng kiểm tra cây trồng từ ban đêm để tránh cái nắng gắt ban chiều, hoặc chuyển sang trồng các loại cây ưa nhiệt như bơ, mướp đắng.

Dù phần lớn lao động nông nghiệp Nhật Bản hiện đã bước sang tuổi 65, sự xuất hiện của các giống lúa mới thích ứng tốt như Hinatamaru đang thắp lên tia hy vọng giúp họ duy trì nghề truyền thống và giữ vững vị thế cho hạt gạo xứ sở hoa anh đào trước thử thách của thời gian.