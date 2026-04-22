Tiết lộ lý do Nga phải bán 22 tấn vàng - giá vàng có thể vọt lên 5.000 USD/ounce trong 2 tháng tới

Dữ liệu chính thức cho thấy dự trữ vàng của Nga đã giảm 0,7 triệu ounce, xuống còn 74,1 triệu ounce tính đến ngày 1/4, theo The Moscow Times.

Hoạt động giao dịch vàng trong nước cũng tăng vọt. Sàn Giao dịch Moscow cho biết khối lượng giao dịch vàng trong tháng 3/2026 cao gấp hơn 3,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 42,6 tấn. Tính theo giá trị, con số này tăng gấp 5 lần, lên tới 534,4 tỷ ruble (khoảng 7,1 tỷ USD).

Theo bà Natalia Milchakova, chuyên gia phân tích trưởng tại Freedom Finance Global, việc bán vàng để tài trợ thâm hụt ngân sách có thể sẽ tiếp diễn trong bối cảnh chi tiêu chính phủ tăng mạnh so với kế hoạch ban đầu. Bà cho rằng động thái này không phải là bất thường, mà tương đồng với cách nhiều ngân hàng trung ương - đặc biệt ở các nền kinh tế đang phát triển - xử lý áp lực tài khóa.

Kể từ mùa thu năm 2025, Ngân hàng Trung ương Nga đã chủ động mua và bán vàng trên thị trường nội địa, song hành với chiến lược quản lý Quỹ Tài sản Quốc gia của Bộ Tài chính. Việc bán vàng cũng giúp cơ quan này duy trì cân bằng cơ cấu dự trữ ngoại hối, hiện ở mức gần 775 tỷ USD, trong đó tỷ trọng vàng đã tăng đáng kể nhờ giá kim loại quý leo thang.

Nga đã tích lũy phần lớn dự trữ vàng trong giai đoạn 2002–2025, với tổng lượng mua vượt 1.900 tấn. Theo nhà phân tích Nikolay Dudchenko của Finam, các đợt mua mạnh nhất diễn ra trong hai giai đoạn 2008–2012 và 2014–2019. Từ năm 2020 đến nay, lượng mua ròng chỉ đạt khoảng 55,4 tấn.

Ông Dudchenko cho biết hiện nay nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới cũng đang bán vàng để đáp ứng nhu cầu chi tiêu, bao gồm cả chi phí quốc phòng, trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao và áp lực ổn định tỷ giá nội tệ gia tăng.

Bà Milchakova nhận định rằng các ngân hàng trung ương thường mua vàng khi giá thấp và bán ra khi giá cao để tạo thanh khoản trong những thời điểm cấp bách - và với tình hình bất ổn kinh tế toàn cầu hiện nay, thời điểm đó dường như đã đến. Bà cũng dẫn ví dụ Turkey như một trường hợp điển hình khi ngân hàng trung ương nước này bán vàng dự trữ để ổn định đồng nội tệ.

Theo dự báo của bà, giá vàng có thể quay trở lại mốc 5.000 USD/ounce trong vòng 2 tháng tới.

Áp lực tài khóa đối với Điện Kremlin đang gia tăng chưa từng có khi ngân sách năm 2026 dự kiến ghi nhận mức thâm hụt gần gấp đôi năm trước. Đáng chú ý, chi tiêu cho chiến sự đã chính thức vượt tổng chi phúc lợi xã hội từ đầu tháng 3, buộc chính phủ phải rút quỹ dự trữ với tốc độ kỷ lục.

Trong bối cảnh Tổng thống Vladimir Putin tiếp tục theo đuổi chiến dịch quân sự tại Ukraine, nguồn tài sản thanh khoản trong “quỹ chiến tranh” đang dần cạn kiệt, khiến Ngân hàng Trung ương Nga gần như không còn nhiều lựa chọn ngoài việc bán vàng và sử dụng phần dự trữ còn lại bằng nhân dân tệ.