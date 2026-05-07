Tiết lộ "tay to" có thể đẩy vàng tăng vọt lên 5.500 USD

Các chuyên gia quốc tế cho rằng giá vàng vẫn còn dư địa tăng mạnh trong những năm tới khi thế giới đối mặt với nguy cơ lạm phát kéo dài, nợ công phình to và các ngân hàng trung ương có thể mắc sai lầm chính sách. Một số dự báo mới thậm chí cho rằng, vàng có thể chạm mốc 5.500 USD/ounce ngay trong quý I/2027.

Nguy cơ “sai lầm chính sách” đang trở thành động lực mới của vàng

Theo phân tích của Nitesh Shah, Giám đốc nghiên cứu hàng hóa và kinh tế vĩ mô của WisdomTree, yếu tố lớn nhất hỗ trợ giá vàng hiện nay không chỉ là chiến sự hay lạm phát, mà là nguy cơ các ngân hàng trung ương xử lý sai nền kinh tế toàn cầu.

Ông cho rằng, các ngân hàng trung ương đang rơi vào thế khó khi phải lựa chọn giữa chống lạm phát và tránh đẩy nền kinh tế vào suy thoái. Nếu tiếp tục nâng lãi suất quá mạnh, kinh tế có thể lao dốc. Nhưng nếu hạ lãi suất quá sớm, lạm phát có nguy cơ bùng phát trở lại. Trong cả hai kịch bản, vàng thường được hưởng lợi vì nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn an toàn.

WisdomTree dự báo vàng có thể đạt khoảng 5.500 USD/ounce vào quý I/2027. Đáng chú ý, chuyên gia này cho rằng đây mới chỉ là kịch bản “thận trọng”. Ngay cả trong trường hợp tiêu cực như đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu tăng và lạm phát giảm về 2%, giá vàng vẫn có thể giữ quanh vùng 4.630 USD/ounce.

Các tổ chức tài chính lớn khác cũng đưa ra dự báo lạc quan. JPMorgan kỳ vọng vàng đạt khoảng 5.400 USD/ounce vào cuối năm 2027, còn Deutsche Bank từng nâng dự báo giá vàng năm 2027 lên 5.150 USD/ounce nhờ nhu cầu mua vàng mạnh từ các ngân hàng trung ương và các quỹ ETF.

Ngân hàng trung ương và xu hướng “thoát USD” đang nâng đỡ thị trường vàng

Theo các báo cáo được dẫn lại trong phân tích của IndexBox, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương đang trở thành lực đỡ lớn nhất của thị trường. Các quốc gia ngày càng tăng dự trữ vàng nhằm giảm phụ thuộc vào tài sản định giá bằng USD.

Chỉ riêng quý I/2026, các ngân hàng trung ương đã mua khoảng 244 tấn vàng. Xu hướng này được cho là đã kéo dài liên tục từ năm 2022 tới nay, với lượng mua hàng năm thường vượt 1.000 tấn.

Một số chuyên gia nhận định việc Mỹ đóng băng tài sản của Nga từ năm 2022 đã khiến nhiều nước lo ngại về độ an toàn của đồng USD và trái phiếu Mỹ, từ đó thúc đẩy xu hướng đa dạng hóa dự trữ sang vàng.

Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, áp lực nợ công toàn cầu và nguy cơ suy thoái cũng khiến vàng ngày càng được xem như tài sản bảo vệ trước rủi ro hệ thống tài chính. Theo WisdomTree, nhiều nhà đầu tư tổ chức hiện coi vàng là một phần chiến lược dài hạn thay vì chỉ là tài sản trú ẩn ngắn hạn.

Một số tổ chức thậm chí còn đưa ra dự báo cao hơn. HSBC từng dự báo vàng có thể lên 5.000 USD ngay trong năm 2026, còn JPMorgan có thời điểm kỳ vọng giá vàng chạm 6.300 USD/ounce nếu nhu cầu từ ngân hàng trung ương tiếp tục tăng mạnh.

Dù vậy, các chuyên gia cũng cảnh báo thị trường vàng sẽ còn biến động mạnh do phụ thuộc vào lãi suất thực, chính sách của Fed và diễn biến kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, trong bối cảnh niềm tin vào hệ thống tiền tệ truyền thống suy giảm, nhiều tổ chức tin rằng chu kỳ tăng dài hạn của vàng vẫn chưa kết thúc.