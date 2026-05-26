Tiết lộ "thân thế" khủng của Anh Phát Petro vừa bị xử phạt vi phạm kinh doanh xăng dầu

Chi nhánh trải nhiều tỉnh thành

Trước đó, eTime đã thông tin việc ngày 21/5/2026, Công ty Cổ phần Anh Phát Petro, địa chỉ số 306B Bà Triệu, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, bị cơ quan quản lý thị trường xử phạt 190 triệu đồng do có hai hành vi vi phạm.

Các lỗi gồm: Duy trì mức dự trữ xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu theo quy định; và không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Anh Phát Petro là một trong các thương nhân đầu mối bị xử lý vi phạm. Ảnh: anhphatpetro.com.vn

Công ty CP Anh Phát Petro thành lập tháng 11/2017 tại thành phố Thanh Hóa (nay là phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa), vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng với 3 cổ đông góp vốn.

Trong đó, Tổng công ty ĐTXD và Thương mại Anh Phát-CTCP góp 70% vốn; các cổ đông cá nhân Trịnh Xuân Nghiệm và Đào Ngọc Dung giữ lần lượt 5% và 25%.

Tại thời điểm này, cổ đông Trịnh Xuân Nghiệm đồng thời giữ vai trò Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Giai đoạn từ tháng 1/2021 đến tháng 1/2023, Anh Phát Petro liên tục có những bước nâng vốn điều lệ, lên 150 tỷ đồng, 350 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng. Dù vậy, tại các lần đăng ký thay đổi này, Công ty không công bố cơ cấu cổ đông.

Tại đăng ký cập nhật gần nhất vào tháng 7/2025, doanh nghiệp công bố đại diện pháp luật của là Giám đốc Lưu Chí Nguyện.

Đồng thời cơ cấu sở hữu vẫn giữ nguyên với những cổ đông sáng lập với tổng vốn góp 100 tỷ đồng từ ban đầu.

Theo thông tin từ cơ quan quản lý thuế, Anh Phát Petro còn 6 chi nhánh tại các tỉnh thành.

Cụ thể, tại Thành phố Hồ Chí Minh là chi nhánh tại Vinhomes Golden River, số 2 đường Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn; chi nhánh Đà Nẵng tại số 16 Trần Phú, Phường Hải Châu, Đà Nẵng; chi nhánh Hà Nội tại tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Phố Láng Hạ, Phường Đống Đa; chi nhánh Hải Phòng tại 6/226 Lê Lai, Phường Ngô Quyền; chi nhánh Quảng Trị tại Khu K5, đường Trần Bình Trọng, Phường Nam Đông Hà; và chi nhánh Hà Nam, địa chỉ tại Km05, thôn Đan, Phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn có văn phòng đại diện tại tầng 3, số 105 phó Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Thành phố Hà Nội nhưng đã ngừng hoạt động và hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Cục TTCN), quy định hiện hành yêu cầu thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu, nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường, hạn chế nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Thời gian gần đây, Cục TTTN liên tiếp phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm cho thấy đơn vị đang tăng cường, siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Đồng thời với xử phạt, Cục TTTN yêu cầu các thương nhân đầu mối nghiêm túc thực hiện trách nhiệm về nguồn cung và dự trữ lưu thông theo đúng quy định pháp luật.

Lịch sử gắn liền với "đại gia" một thời Trịnh Xuân Nghiệm

Như đã nêu trên, cơ cấu cổ đông của Anh Phát Petro gắn liền với Tổng công ty ĐTXD và Thương mại Anh Phát-CTCP và cổ đông cá nhân Trịnh Xuân Nghiệm và Đào Ngọc Dung.

Trong đó, ông Trịnh Xuân Nghiệm là một nhân vật đáng chú ý khi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giữ vào đầu năm 2025 để điều tra về hành vi “thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ mỏ quặng sắt tại xã Thanh Lâm, gây thiệt hại tài sản nhà nước".

Về Tổng Công ty Anh Phát, Công ty thành lập tháng 6/2005, hiện tại có trụ sở tại 306 đường Bà Triệu, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng.

Tại doanh nghiệp này, ông Trịnh Xuân Nghiệm và bà Đào Ngọc Dung cũng là cổ đông chính với việc góp vốn lần lượt 70% và 20% tỷ lệ sở hữu (theo đăng ký thay đổi tháng 2/2019), tại thời điểm Tổng Công ty nâng vốn điều lệ thành 1.000 tỷ đồng.

Kể từ khi cán mốc nghìn tỷ, Tổng Công ty Anh Phát tiếp tục dồn dập mở rộng quy mô vốn đăng ký, lần lượt là 2.000 tỷ đồng vào cuối năm 2021; 2.400 tỷ vào tháng 7/2023 và 3.300 tỷ tháng 9/2023.

Ngày 23/1/2025, sau biến cố ông Trịnh Xuân Nghiệm bị bắt (22/1/2025), bà Đào Ngọc Dung trở thành người giữ vị trí đại diện pháp luật - Chủ tịch HĐQT của Tổng Công ty Anh Phát.

Đến tháng 11/2025, vốn điều lệ của doanh nghiệp giảm xuống 2.500 tỷ đồng

Được biết, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Công ty Anh Phát nổi danh với nhiều thương vụ thực hiện dự án.

Ví dụ như các dự án khai thác đất để làm vật liệu san lấp tại núi Xước, xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia; Dự án xây dựng khách sạn 3 sao Khu đô thị mới Tây ga TP. Thanh Hóa; Dự án đầu tư "Tổ hợp tổng kho xăng, dầu – khí hóa lỏng – dịch vụ hậu cần" với tổng diện tích dự án là 34 ha tại Khu Kinh tế Nghi Sơn; hay Khu phát triển GAS và LNG cùng các loại hình phụ trợ lọc hóa dầu giai đoạn 2 và nhiều dự án khác.

