"Tiết lộ" thu nhập bình quân của người dân huyện NTM Phú Ninh

Ngày 5/3, UBND huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cho biết, lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Huyện Phú Ninh chính thức diễn ra vào ngày 7/3.

Phú Ninh từ những ngày gian khó...

Lãnh đạo UBND huyện Phú Ninh chia sẻ, sau ngày hoà bình lập lại, Đảng bộ và nhân dân huyện Tam Kỳ trước đây nay là huyện Phú Ninh lại tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, dồn sức cho việc khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng và phát triển quê hương.

Với truyền thống anh hùng trong chống giặc ngoại xâm, với quyết tâm cao, tinh thần chịu thương, chịu khó, cần cù, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân huyện nhà đã tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong xây dựng quê hương, thể hiện sức sống mãnh liệt của mảnh đất, con người nơi đây. Vùng đất này lại được hồi sinh, màu xanh lại về trong từng ngôi nhà, từng làng quê và từng con người.

Trung tâm hành chính huyện Phú Ninh. Ảnh: T.H

Tháng 1/1997, tỉnh Quảng Nam được tái lập, thị xã Tam Kỳ được chọn là thị xã tỉnh lỵ. Từ đây, Đảng bộ, quân và dân thị xã Tam Kỳ (bao gồm cả huyện Phú Ninh ngày nay) tập trung cho trọng trách mới, đó là xây dựng thị xã Tam Kỳ trở thành thị xã Tỉnh lỵ.

Trong thời gian không dài, với nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân, kinh tế xã hội Thị xã đã có những khởi sắc, đô thị Tam Kỳ từng bước khẳng định là trung tâm kinh tế-chính trị, văn hoá, xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, để phù hợp với yêu cầu phát triển trung tâm Tỉnh lỵ cho tương lai, theo nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân; ngày 5/1/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01 điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Tam Kỳ để thành lập huyện mới - huyện Phú Ninh. Từ đây, tỉnh Quảng Nam có thêm một đơn vị hành chính mới mang tên công trình đại thủy nông Phú Ninh, là công trình biểu tượng của tinh thần đoàn kết, sức mạnh của Đảng bộ, quân và dân Quảng Nam - Đà Nẵng trong những năm đầu sau ngày giải phóng.

Nông dân huyện Phú Ninh đầu tư máy móc hiện đại phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ảnh: T.H

“Huyện Phú Ninh được thành lập trong điều kiện mọi mặt còn rất nhiều khó khăn. Xuất phát điểm là một nền kinh tế chủ yếu là thuần nông năng suất thấp, sản xuất hàng hóa mới còn manh nha. Công nghiệp, dịch vụ còn nhỏ lẻ, cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông nghiệp chiếm gần 58%; thu nhập bình quân đầu người 3,2 triệu đồng/người/năm, thấp hơn 2 lần so với bình quân chung của tỉnh.

Tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 23%, hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ cao. Thu phát sinh kinh tế do huyện quản lý mới chỉ đạt 4,5 tỷ đồng/năm. Toàn ngành giáo dục chỉ có 7/23 trường được kiên cố và 3 trường đạt chuẩn quốc gia; Y tế có 1/10 xã đạt chuẩn…, những vấn đề trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội còn nhiều khó khăn, bộ máy cán bộ thiếu, nơi làm việc chưa có, phải mượn tạm một số cơ quan, trường học, nhà dân để sử dụng làm việc…

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam hỗ trợ cây giống măng cụt cho người dân huyện Phú Ninh. Ảnh: T.H

Trước tình hình ấy đặt ra cho Đảng bộ và nhân dân huyện mới một thách thức lớn, vừa làm sao nhanh chóng ổn định bộ máy, nơi làm việc để bắt đầu một hành trình mới - hành trình xây dựng và phát triển Phú Ninh. Cũng chính trong khó khăn đó, tinh thần chịu thương, chịu khó, đoàn kết, sáng tạo của con người nơi đây một lần nữa được phát huy cao độ, chung sức vượt qua mọi khó khăn”, ông Huỳnh Xuân Chính - Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh cho biết.

... Trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Quảng Nam

Ông Huỳnh Xuân Chính - Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh chia sẻ thêm, và Phú Ninh hôm nay, đã trải qua 4 nhiệm kỳ Đại hội. Mỗi nhiệm kỳ Đại hội là một hoạch định về chiến lược, mang tầm vóc và ý nghĩa riêng. Quyết sách chiến lược cho con đường phát triển của Phú Ninh, không thể nào quên sự kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII năm 2005 - Đại hội đầu tiên của Đảng bộ huyện sau khi thành lập.

Chính từ Đại hội này đã đặt nền móng đầu tiên cho sự phát triển của huyện theo hướng nông thôn mới (NTM). Đại hội đề ra những chủ trương, biện pháp lớn, mở ra hướng đi mới trong công cuộc xây dựng và phát triển huyện sau này. Từ nền tảng đó, qua 20 năm, đã có rất nhiều Nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy để lãnh đạo triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Vùng quê ở huyện NTM Phú Ninh khởi sắc, khang trang sau 20 năm thành lập huyện. Ảnh: T.H

“Sau gần hai thập kỷ phấn đấu, Phú Ninh đã đạt được những thành tựu nổi bật. Năm 2010, Phú Ninh vinh dự được Ban Chỉ đạo Trung ương chọn là 1 trong 5 huyện chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới trên cả nước.

Năm 2015, Phú Ninh được công nhận là huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Đến cuối năm 2024, huyện tiếp tục duy trì, giữ vững tiêu chí đạt chuẩn huyện nông thôn mới theo Quyết định 320/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đạt 7/9 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao; Có 32/48 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Xây dựng NTM, với phương châm “có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”, mục tiêu cuối cùng hướng đến đó là đời sống nhân dân được ấm no, an lành và hạnh phúc. Và điều đó dần dần có kết quả khi những chỉ số về công tác an sinh xã hội, bức tranh kinh tế huyện nhà dần khởi sắc.

Máy móc hiện đại được nông dân huyện NTM Phú Ninh đưa vào phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ảnh: T.H

Nếu năm 2005, tỷ lệ hộ nghèo của huyện hơn 23% thì sau 20 năm, toàn huyện còn 1,8%, hộ cận nghèo còn 1,31%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 18 lần so với năm đầu thành lập. Giá trị ngành Công nghệ, Thương mại dịch vụ chiếm gần 85%, thu phát sinh kinh tế tăng gấp 37 lần so với trước đây.

Nếu như khi mới thành lập, Phú Ninh chỉ có duy nhất cụm CN-TTCN Tam Đàn với quy mô gần 12,5ha thì nay đã hình thành 4 cụm công nghiệp với quy mô trên 46ha, thu hút gần 35 doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất, giải quyết việc làm cho trên 4.000 lao động.

Sau 20 năm thành lập huyện Phú Ninh, đến nay có 100 xã trên địa bàn đã hoàn thành NTM. Ảnh: T.H

Hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn được đầu tư tương đối đồng bộ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân.

Từ một địa phương chỉ có vài tuyến giao thông chính được cứng hóa, đến nay đã có 100% đường xã, liên xã, trục đường thôn được nhựa hóa và bê tông hóa, hơn 90% đường ngõ, xóm được bê tông và cứng hóa; giao thông nội đồng được cứng hóa đạt 86,6%. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt gần 95%”, ông Huỳnh Xuân Chính - Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh chia sẻ.